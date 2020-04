Christian Eriksen har ikke fået den drømmestart i sin italienske klub, som han gik og drømte om. Og nu fælder en af Inters store legender dom over danskerens første tid i klubben.

»Personligt tror jeg, problemet er rent fysisk.«

Mario Corso, der har spillet mere end 500 kampe for den italienske storklub, er ikke ligefrem blæst bagover af danskerens indtog på Inter-holdet.

»For en midtbanespiller er det aldrig nemt at spille i Italien. Eriksen har kvaliteter, men i øjeblikket bør han betragtes som en skuffelse,« siger Corso til La Gazzetta dello Sport.

Christian Eriksen har spillet 348 minutter for Inter. Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Christian Eriksen har spillet 348 minutter for Inter. Foto: MASSIMO PINCA

Ikke desto mindre bevarer han troen på noget stort i vente for danskeren.

»Når han forbedrer sig, vil det være afgørende. Det er jeg sikker på,« siger han og fortsætter:

»Han har et fantastisk blik for spillet, personlighed, og han er ikke bange for at prøve ting af,« lyder det fra Corso, der selv scorede 95 mål for Inter.

Christian Eriksen er indtil videre noteret for en enkelt scoring og én assist.

Men selvom målene og det helt store gennembrud i Italien lader vente på sig lidt endnu, er Corso ikke i tvivl om Eriksens potentiale:

»Han er en potentiel topspiller, og han har alt for at kunne eksplodere og gøre en forskel.«

Corso betragter Eriksen som en specialist, og han er glad for, at Inter har hentet en type som ham, der tidligere har brilleret på internationalt topplan, ind på holdet.

»I London viste han ting ud over det sædvanlige. Så hvorfor skulle han ikke også kunne vise dem i Inter?« siger Corso.

Det var i vinterens transfervindue, at Christian Eriksen skiftede Tottenham ud med Inter efter udmeldingen om, at han ikke ønskede at forlænge med London-klubben.

Transfersummen lød på i omegnen af 150 millioner kroner.

Eriksen har fået 348 minutter i den italienske trøje, og han må altså vente lidt endnu med at få flere minutter i benene.

I øjeblikket ligger fodbolden i Italien nemlig stille på grund af coronakrisen.