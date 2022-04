Den amerikanske fodboldlegende Hope Solo har været involveret i en yderst alvorlig hændelse.

Torsdag blev den nu 40-årige tidligere keeper anholdt for spirituskørsel. Det skete, da hun kørte i påvirket tilstand i den amerikanske stat North Carolina. Det melder amerikanske TMZ.

Med i bilen havde den amerikanske landsholdslegende to børn, da hun blev stoppet af politiet og senere anholdt. TMZ beretter om, at Hope Solo valgte at prøve at undgå anholdelsen ved at ty til modværge.

Det alvorlige optrin fandt sted på en parkeringsplads ved detailkæden Walmart i byen Winston-Salem. Til trods for, at Hope Solo langt fra var enig med politiet, hjalp det ikke den tidligere landsholdsspiller, der måtte en tur bag tremmer efter optrinet.

Til TMZ har Hope Solos advokat gjort det klart, at den amerikanske legende ikke vil kommentere på sagen.

»Efter råd fra sin advokat kan Hope ikke tale om situationen, men hun vil gerne have alle til at forstå, at hendes børn er alt for hendes. Hhun blev løsladt med det samme efter hændelsen og hun er nu derhjemme med sin familie,« siger advokaten til det amerikanske medie.

Hope Solo kan se frem mod en periode i fængsel, hvis hun kendes skyldig i sagen. De to børn i bilen var formentlig dem, som hun har med den 40-årige tidligere landsholdskeeper med den tidligere NFL-spiller Jerramy Stevens. Det er tvillinger på blot to år.

Hope Solon nåede at få over 200 landskampe for USA. Med det amerikanske landshold blev hun både dobbelt olympisk mester og verdensmester. Af personlig hæder blev hun kåret til verdens bedste målmand hele fire gange.