Nu skulle det være helt sikkert: Zlatan Ibrahimovic stopper i AC Milan, når hans kontrakt udløber denne sommer.

Det fastslår Bologna-manager Sinisa Mihajlovic, som har talt med hovedpersonen selv.

Og indholdet af den samtale har Mihajlovic nu afsløret i et interview med serbisk tv.

»Han ringede til mig for et par dage siden, og vi må se, hvad han beslutter sig for at gøre til sommer.«

»Han bliver helt sikkert ikke i Milan. Så må vi se, om han skifter til os eller tager tilbage til Sverige,« siger Mihajlovic til tv-showet Vece sa Ivanom Ivanovicem.

Zlatan Ibrahimovic er i denne uge vendt tilbage til AC Milan, hvor han er blevet isoleret på klubbens træningsanlæg efter et længere ophold i Sverige.

Her har han blandt andet holdt formen ved lige hos Hammarby, og det har åbnet for spekulationerne om, at den kontroversielle angriber er på vej hjem til den svenske liga.

Den mulighed er altså også i spil ifølge Sinisa Mihajlovic, som dog håber på, at Zlatan Ibrahimovic skifter til Bologna.

De to kender hinanden fra en fælles fortid i Inter – her var Mihajlovic assistenttræner, mens Ibrahimovic var målmager – og serberen er sikker på, at de to ville kunne få et godt samarbejde.

»'Ibra' behandler mig anderledes end andre. Han passer på, hvad han siger, og hvordan han opfører sig. Det er, fordi farlige mennesker kan genkende hinanden,« siger Sinisa Mihajlovic.

Zlatan Ibrahimovic kom til AC Milan i slutningen af december efter to sæsoner i amerikanske LA Galaxy.

Svenskeren indgik i første omgang en aftale på et halvt år med milaneserne – med mulighed for at forlænge for yderligere en sæson.

Men den mulighed kommer Ibrahimovic altså ikke til at gøre brug af, hvis man skal tro Sinisa Mihajlovic.