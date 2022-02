Romario havde svært ved at stå tidligt op.

Derfor forklarede han sine klubpræsidenter igen og igen, at han ikke ville træne om morgenen, men om eftermiddagen.

Den kulørte angriber fik endda også lov til at blive ude til sent i nogle af hans klubber.

Men til gengæld er brasilianeren en af de mest scorende fodboldspillere nogensinde på trods af aparte metoder, der indebar fest og sex.

Romario (i midten) var med til at vinde VM i 1994 med Brasilien. Foto: DANIEL GARCIA

For selvom Romario i sit skriv med The Player's Tribune forklarer, at han aldrig skippede træning eller tog ud aftenen før en kamp, indrømmer han, at blandt andet sex spillede en stor rolle i hans karriere.

Også på trods af man tit hører, at elitesportsfolk holder sig fra den slags, kort inden de skal præstere inden for deres sport.

»Sex har altid været virkelig godt for mig. Nogle gange blev jeg hjemme på kampdage, selvom resten af holdet var afsted. Hvis jeg så vågnede op og var liderlig, ville jeg have sex med min kone og tage til kamp. På banen fik det mig til at føle mig mere rolig og lettere,« skriver Romario, der i dag er 56 år gammel.

Ifølge brasilianeren selv scorede han over 1.000 mål – og han tog da heller aldrig stoffer, drak eller røg under sine mange byture i løbet af karrieren, der bragte ham til klubber som Vasco da Gama, PSV Eindhoven, Barcelona, Flamengo og Valencia.

Selvindsigten ser dog ikke ud til at fejle noget hos Romario.

»Hør her, jeg har været så mange ting: dumsmart, ubehagelig, et p**hoved … Der er en lang liste. Men man må bedømme enhver hændelse i forhold til det øjeblik, hvor det skete,« indrømmer Romario.

Blandt andet fortæller han om en hændelse, da han spillede i brasilianske Fluminense. Her skulle han ikke have været med til en kamp og tilbragte en dag på stranden.

Men pludselig besluttede han sig for at spille alligevel. Derfor tog han ud til stadion og fjernede praktisk talt sand fra sine fødder, da han ankom.

Han spillede kampen og scorede to mål. Til gengæld spolerede han en ung spiller ved navn Marcelos dag. Han skulle have haft debut for seniorholdet og havde inviteret hele sin familie på stadion.

Romario er i dag politiker i sit hjemland.