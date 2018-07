FC Barcelona er en af verdens største sportsbrands, og det er de selv klar over.

For mens klubben i øjeblikket er på træningslejr i USA, arbejder direktionen i klubben på at overbevise klubbens bestyrelsesmedlemmer om, at det vil være en rigtig god idé at sælge stadionnavnet på det legendariske Camp Nou med plads til mere end 99.000 tilskuere.

Først i 2019 skal det endeligt besluttes på en generalforsamling, om klubben kommer til at sælge navnerettighederne til stadionet. Men siden 2015 har det været en mulighed, og siden da har det kostet 200 millioner euro, svarende til 1,48 milliarder kroner.

Camp Nou skal dog gennem en større renovering, så det gamle og slidte stadion bliver mere moderne og udvides til at kunne huse 105.000 tilskuere.

Det betyder også, at navnerettighederne kan gives et nøk op. 50 procents stigning fra 200 til 300 millioner euro. 2,23 milliarder kroner vil det således koste at få sit navn på det enorme stadion i Barcelona, skriver Marca, mens det dog ikke kan oplyses, hvor lang tid man i så fald har rettighederne.