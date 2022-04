Året var 1986. Der var VM i Mexico, og i kvartfinalen mellem Argentina og England scorer Diego Maradona det legendariske mål med sin hånd, som senere blev døbt 'Guds hånd.'

Efter kampen byttede argentinske Maradona trøje med den engelske midtbanespiller Steve Hodge – og den beslutning er Hodge sandsynligvis glad for i dag.

20. april sættes trøjen til salg, men det er den helt store pengepung, der skal findes frem, hvis man vil have en forhåbning om at få fingrene i trøjen.

Ifølge The Guardian vurderes trøjen til at blive solgt for fire millioner pund, hvilket svarer til over 35 millioner kroner.

Steve Hodge med Maradonas trøje.

Maradona og hans trøje havde ikke bare betydning for Argentinas befolkning og fodboldverdenen generelt, men også for Steve Hodge.

»Det var et absolut privilegium at have spillet mod en af de største og mest storslåede fodboldspillere gennem tiderne,« siger Hodge ifølge mediet.

Årsagen til, at hånden blev døbt 'Guds hånd', skyldes måden, Maradona scorede på.

Steve Hodge afleverede en bold til sin holdkammerat i målet, Peter Shilton. Men den fangede Maradona, og han forsøgte sammen med Shilton at komme først på bolden.

Og det gjorde han – dog med hånden først.

Bolden ramte Maradonas venstre hånd og røg i mål.

Hverken dommer eller linjedommer så forseelsen, og målet blev godkendt og endte med at blive et af de mest legendariske mål i fodboldhistorien.

Efter kampen, som Argentina vandt 2-1, sagde Maradona, at målet blev lavet »lidt med hovedet på Maradona og lidt med Guds hånd,« og dermed opstod navnet 'Guds hånd'.

Diego Maradona spillede sin sidste landskamp ved VM i 1994, hvor han blev udelukket efter en dopingskandale.

Han døde i november 2020, 60 år gammel.