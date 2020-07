»For fire år siden stod jeg foran dig, og jeg var teknisk set arbejdsløs.«

Sådan lyder ordene fra den ikoniske Wycombe Wanderers-angriber, 38-årige Adebayo Akinfenwa, der sammen med resten af sit hold rykkede op i den næstbedste engelske række mandag aften.

Med en uventet sejr over Oxford United mandag aften sikrede Wycombe-mandskabet sig for første gang nogensinde en plads i Championship, og det fik Akinfenwa til at slippe alle hæmninger, da han efter opgøret gav et interview til engelske Sky Sports, som du kan se længere nede i artiklen. Øverst i artiklen kan du se målene fra kampen.

Interviewet gik lynhurtigt viralt på de sociale medier – og med god grund.

- "Tell me what we did!? I don't think they heard you at the back!"



- "The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp so we can celebrate together!"@daRealAkinfenwa may have just given the best post-match interview ever... pic.twitter.com/Ubfu5jZ1ep — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 13, 2020

For ud over at være bevæget og fuld af begejstring for oprykningen, sine holdkammerater og fodbold i det hele taget, så rakte Akinfenwa ud efter en helt særlig person midt under interviewet.

»Fortæl mig, hvad vi gjorde, for jeg ved ikke, hvad vi lige har gjort! Jeg tror ikke, de hørte dig nede bagved,« lød det fra Akinfenwa til Sky Sports-journalisten, inden han udbrød:

»Den eneste person, der må skrive til mig på WhatsApp denne gang, er Klopp! Så vi kan fejre det sammen!«

Og det var ikke bare grebet ud af den blå luft, for den kæmpestore angriber fejrede Liverpools mesterskab for få uger siden på en lidt alternativ måde. Han iførte sig nemlig en Liverpool-trøje under en af Wycombes træninger, hvilket fik konsekvenser for ham.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, blev efter Wycombes oprykning gjort opmærksom på, at Akinfenwa havde nævnt ham i et interview, og så fik den engelske angriber sig ellers lidt af en overraskelse.

Klopp sendte nemlig Akinfenwa en videobesked på WhatsApp, hvor han ønskede ham og holdet tillykke med den store bedrift. Se beskeden i tweetet herunder.

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome pic.twitter.com/9RgiKZkYt2 — daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) July 13, 2020

Liverpools anfører, Jordan Henderson, ønskede også Akinfenwa tillykke med oprykningen i et tweet.

Wycombe Wanderers var ikke spået mange chancer i League One-sæsonen, og holdet var i starten af sæsonen favorit til at rykke ned.

Nu kan de i stedet se frem til at skulle spille i Championship, men om det bliver med Akinfenwa på holdkortet, er usikkert.

Hans kontrakt udløber nemlig denne sommer.