Leeds får en bøde på 1,7 millioner kroner i "Spygate", da klubben har luret på modstanderes træning før kampe.

Den engelske fodboldklub Leeds United er blevet idømt en bøde på 200.000 pund, hvilket svarer til 1,7 millioner kroner, for at have været lidt for grundige i forberedelserne inden kampene i Englands næstbedste række.

Det sker som følge af sagen, der i England er kendt som "Spygate" (Spionsagen), hvor Leeds har overværet kommende modstanderes træninger.

»Klubben har modtaget en bøde på 200.000 pund og modtaget en formel reprimande og advarsel, fordi klubben ikke har levet op til de normer, der forventes. Handlingerne må ikke gentages,« oplyser ligaorganisationen EFL ifølge Reuters.

»Derudover har Leeds aftalt at støtte et nyt EFL-regulativ, der skal gøre det klart, at man ikke må overvåge andre klubbers træning 72 timer inden en kamp, medmindre man bliver inviteret til at gøre det.«

Leeds United accepterer bøden.

»Vi accepterer, at selv om vi ikke har brudt en specifik regel, har vi ikke levet op til den standard, EFL forventer,« lyder det fra klubben.

Sagen kom frem i januar, da Leeds-manager Marcelo Bielsa indrømmede, at han havde sendt en fra sin stab ud for at overvære en Derby-træning.

Siden slog han fast på et hasteindkaldt pressemøde, at han havde gjort det forud for alle ligakampe i indeværende sæson.

Bielsa slog på sit pressemøde fast, at han ikke havde brudt reglerne, og at det for eksempel er helt normalt i andre lande, at man overværer modstanderes træning før en kamp - det er bare ikke kutyme i England.

-«Der er ikke andre, som gør det, men hvorfor gør vi det så? Fordi vi ville føle os skyldige, hvis vi ikke arbejdede hårdt nok, hvis vi følte, at det kunne bringe os tættere på en sejr,« sagde Bielsa ved den lejlighed.

Leeds ligger på tredjepladsen i The Championship og kæmper for at rykke op i Premier League.

/ritzau/