Både spillere, stab og ledelse i Leeds venter med at få løn, så andre ansatte i klubben fortsat kan få deres.

Som så mange andre klubber er engelske Leeds blevet ramt på pengepungen af udbruddet af coronavirus og det efterfølgende spilstop.

Men nu får Championship-klubben en håndsrækning af spillere, stab og ledelse, der alle er gået med til at udskyde deres løn i den kommende tid.

Det skriver Leeds på sin hjemmeside.

Det sker, så klubben blandt andet kan blive ved med at betale løn til 272 andre fuldtidsansatte, lyder det.

- Leeds United er en familie, det er den kultur, der er blevet skabt af alle i klubben, fra spillere og bestyrelse til stab og tilhængere.

- Vi står over for usikre tider, og det er derfor vigtigt, at vi alle arbejder sammen, så klubben kan komme igennem denne tid og slutte sæsonen, på den måde vi alle håber, vi kan.

Suspenderingen af al fodbold koster Leeds flere millioner pund om måneden, skriver klubben.

Leeds ligger lige nu øverst i den næstbedste engelske række med ni kampe tilbage.

/ritzau/