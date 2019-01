Det har vakt stor harme i England, at manageren i Leeds United, Marcelo Bielsa, indrømmede, at han før en kamp mod Derby 11. januar havde sendt en medarbejder ud for at overvære Derbys træning.

På et pressemøde onsdag fortæller Bielsa, at han har gjort det samme forud for alle andre kampe, som Leeds har spillet i denne sæson.

- I korte træk kan jeg fortælle, at vi har kigget på alle vores modstanderes træning, før vi har mødt dem, siger Marcelo Bielsa ifølge Reuters.

Det er ikke ulovligt at overvære et modstanderholds træning, men det er ikke normal praksis i England.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Derfor har fodboldorganisation English Football League (EFL), der er Englands pendant til Divisionsforeningen, og Det Engelske Fodboldforbund (FA) indledt en undersøgelse af sagen.

- Mit mål er at gøre efterforskningen nemmere. Jeg tror ikke, at noget bliver værre af de ting, jeg vil fortælle her, siger Bielsa.

Pressemødet var hasteindkaldt, og det havde fået Leeds-fans til at frygte, at Bielsa ville indgive sin opsigelse.

Fansene slap dog med skrækken, for den karismatiske argentiner holdt i stedet hof for de fremmødte journalister og fortalte alt om, hvordan man analyserer en modstander og bruger det til at påvirke sit egets hold taktik.

Samtidig slog han atter fast, at han ikke har brudt reglerne, og at det for eksempel er helt normalt i andre lande, at man overværer modstanderes træning før en kamp.

- Det er ikke ulovligt, det jeg har gjort. Vi kan diskutere det, og det er ikke velanset, men det er ikke imod reglerne. Jeg ved godt, at ikke alle lovlige ting er kloge at gøre.

- Jeg har 20 folk ansat, som giver mig en stor mængde af information.

- Det er absolut ikke nødvendigt. Der er ikke andre, som gør det, men hvorfor gør vi det så? Fordi vi ville føle os skyldige, hvis vi ikke arbejdede hårdt nok, hvis vi følte, at det kunne bringe os tættere på en sejr, siger Bielsa.

Leeds fører Englands næstbedste række efter 27 ud af 46 ligakampe.

/ritzau/