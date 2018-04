»Ledighed er roden til alt ondt,« hedder et gammelt dansk ordsprog.

Men er det nu også rigtigt?

Ikke hvis man spørger Glen Riddersholm, Johnny Mølby, Allan Kuhn og Jakob Michelsen, der alle har oplevet at blive fyret og som nu er i gang med at forberede sig til de næste gang, de får muligheden for at besætte et fodboldtrænerjob.

»Jeg har det fint med at være jobsøgende, og har det sådan, at tiden udnyttes effektivt ved at få set en masse fodbold,« siger Jakob Michelsen, hvis synspunkt bakkes op af Glen Riddersholm.

»Siden min afsked med AGF har jeg på intet tidspunkt gået og trillet tommelfingre og følt, at tiden var langt. Jeg har rigeligt at udfylde tiden med og har blandt andet holdt masser af møder med spændende mennesker,« siger Glen Riddersholm og tilføjer:

»Reelt set er den periode, jeg befinder mig i netop nu den første i 32 år, hvor jeg for alvor kan fordybe mig i nogle ting, som jeg i lang tid har haft lyst til. Perioden efter mit stop i FC Midtjylland var anderledes end nu. Jeg kom dengang ret hurtigt i dialog omkring en helt masse ting. På den baggrund nåede jeg inden tiltrædelsen i AGF aldrig rigtig at falde til ro. Denne gang har jeg fået tid til at nyde den frihed, jeg i mange år ikke rigtig har haft, men som jeg altid godt kunne tænke mig at få både fodbold- og privatmæssigt.«

Allan Kuhn har som ledig fodboldtræner brugt sin tid på blandt andet at være foredragsholder og klummeskribent.

»Jeg har lige fejret min 50 års fødselsdag, og om få dage bliver jeg morfar. Så der er andre værdier, der lige pludselig er kommet ind i mit liv. Det at skulle presse mig ud over grænsen og spørge mig selv, hvad jeg skal bruge tiden til, har været lærerigt. Jeg ser et foredag som et godt taktikmøde. Man griner og inspirerer hinanden,« siger Allan Kuhn, der ved de danske tv-kanaler har lagt billet ind på at blive ekspertkommentator ved sommerens fodbold-VM i Rusland.

»Jeg er enormt ærgerlig over, at mine ansøgninger ikke har haft den ønskede effekt. Men skulle muligheden opstå, er jeg klar,« siger Allan Kuhn, der jævnligt medvirker som debattør på radioprogrammerne ”Fodbold FM” og ”Mediano”.

BT har talt med de tidligere Superliga-trænere om, hvad de i ledighedsperioden fordriver tiden med.

Glen Riddersholm var i en Superliga-kamp i sidste sæson oppe at skændes med fjerdedommer Sandi Putros. Foto: Henning Bagger Glen Riddersholm var i en Superliga-kamp i sidste sæson oppe at skændes med fjerdedommer Sandi Putros. Foto: Henning Bagger

Glen Riddersholm.

Født: 24. april 1972 i Esbjerg (45 år)

Seneste job: cheftræner i den danske Superliga-klub AGF (fyret 30. september 2017)

»Siden jeg stoppede i AGF i efteråret, har jeg været på klubbens lønningsliste, og det vil jeg fortsat være indtil juli måned. Når den kontrakt løber ud regner jeg med, at jeg skal i job igen, hvis ellers jeg kan finde et interessant projekt at give mig i kast med.

Til sommer har jeg lavet en aftale med TV2. De har hyret mig som ekspertkommentator under fodbold-VM i Rusland fra åbningskampen til og med kvartfinalerne.

De seneste måneder har jeg været rundt i klubber i Danmark, Spanien, Færøerne, Tyskland og Norge for at følge træningen. På den måde finder jeg ny inspiration og får mit eget koncept kigget efter i sømmene.

Kort sagt: Jeg er i godt gang med at forberede mig til mit næste trænerjob. Men jeg har nydt de seneste måneders fritid, som jeg føler jeg både privat- og arbejdsmæssigt har brugt effektivt.«

Jakob Michelsen blev i begyndelsen af året fyret som træner i den svenske klub Hammarby IF. Foto: Henning Bagger Jakob Michelsen blev i begyndelsen af året fyret som træner i den svenske klub Hammarby IF. Foto: Henning Bagger

Jakob Michelsen

Født: 30. september 1980 i Tønder (37 år)

Seneste job: cheftræner i Allsvenskan-klubben Hammarby IF (fyret 4. januar 2018)

»Hammarby IF fyrede mig i januar. Straks fik vi regnet af efter en model, vi allerede ved min kontraktunderskrivelse, havde aftalt.

Siden har jeg blandt andet brugt tiden på at flytte fra Sverige til Aarhus – og på at se en masse fodbold.

Jeg var tidligere på foråret på besøg hos min gode ven Kim Poulsen i Tanzania, hvor han er ansat som Head of National Football (sportsdirektør, red.). Ellers har jeg fået set en masse fodbold i den danske Superliga og 1. division, og snart går turen til USA, hvor jeg i Texas og North Carolina skal deltage i nogle talentcamps.

Jeg har en formodning og forventning om, at jeg også i mit næste job skal arbejde med fodbold, men det er jo ikke kun mig, der bestemmer det.

Én ting er dog sikkert. Jeg har ikke travlt med at finde et nyt job. Det der er vigtigt for mig er, at jeg finder det rigtige projekt, at udfordre mig selv i. Om det er i ind- eller udland betyder ikke så meget. Jeg er i princippet åben for alt.«

Johnny Mølby blev fyret fra jobbet som cheftrænerjobbet i Viborg FF sidste år i august, men er stadig på 1. divisionsklubbens lønningsliste. Foto: Claus Fisker Johnny Mølby blev fyret fra jobbet som cheftrænerjobbet i Viborg FF sidste år i august, men er stadig på 1. divisionsklubbens lønningsliste. Foto: Claus Fisker

Johnny Mølby

Født: 4. februar 1969 i Kolding (49 år)

Seneste job: cheftræner i den danske 1. divisionsklub Viborg FF (fyret 2. august 2017)

»Den første tid efter min fratrædelse i Viborg FF brugte jeg på at sunde mig.

Jeg må indrømme, at der er dage, der godt kan føles lange, men jeg har det fint, har været ude at rejse med familien, og holder formen vedlige gennem løb og ture på min nyindkøbte racercykel.

Min kontrakt ved Viborg FF udløber først 30. juni 2019, så privatøkonomisk har jeg ingen kvaler på den front.

Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne vil ud som træner igen. Muligheden for at drøm bliver til virkelighed, har undervejs i mit forløb som ledig fodboldtræner, har været tilstede. Det er dog glippet, fordi alle tre parter – mig selv, klubben og Viborg FF – ikke har kunnet blive enige.

I påsken skal jeg helt sikkert ud at se fodbold. Hvilke kampe jeg vælger, har jeg endnu ikke på plads. Men jeg følger udviklingen i Superligaen og 1. division på tæt hold.

I øvrigt har jeg indenfor de seneste måneder været på en udbytteri tur til Sverige, hvor jeg først besøgte Jakob Michelsen, der dengang stadig var træner i Hammarby IF, og sidenhen min tidligere spiller i Viborg FF, Alexander Jakobsen, der nu er på kontrakt i IFK Norrköping.«

Allan Kuhn førte Malmø FF frem til det svenske mesterskab og blev kort tid efter fyret. Foto: Henning Bagger Allan Kuhn førte Malmø FF frem til det svenske mesterskab og blev kort tid efter fyret. Foto: Henning Bagger

Allan Kuhn

Født: 2. marts 1968 på Bornholm (50 år)

Seneste job: cheftræner i Allsvenskan-klubben Malmø FF (fyret 19. november 2016)

»Efter jeg havde ført Malmø FF frem til det svenske mesterskab, blev jeg fyret, men var på deres lønningsliste det efterfølgende år.

Nu tjener jeg blandt andet mine penge gennem foredragsvirksomhed. I den ene slags fortæller jeg om mit liv som menneske og fodboldtræner. I de andre inspirerer jeg erhvervslivets ledere til ikke kun at give feedback ved de årlige MUS-samtaler. I sportens verden er der jo en helt anden kultur med tæt kontakt spillere/trænere imellem hver eneste dag.

Herudover er jeg klummeskribent hos Nordicbet, hvor jeg skriver om Superligaen og dansk fodbold generelt.

Og så er jeg med i Kris Stadsgaard-projektet Pro Defending, hvor jeg er gæstetræner i klubber som Aalborg Chang og Nørresundby Boldklub for alt fra U10- til 2. divisionsspillere. Det er megafedt! På den måde holder jeg mig skarp som fodboldtræner.

Mine ambitioner går stadig i retning af, at jeg skal have et trænerjob igen, og kommer det rigtige tilbud er jeg klar. Hvad det er, må tiden vise. Men kommer der et tilbud om, at blive assistenttræner i Liverpool FC er jeg smuttet.«