Luis Alberto blev dobbelt målscorer, da Lazio vandt med 3-0 over Roma i den italienske Serie A.

Lazio tog på hjemmebane imod Roma, da de to hold mødte hinanden i det italienske hovedstadsderby fredag aften.

Det blev hjemmeholdet, der kunne trække sig sejrrigt ud af Serie A-opgøret, hvor holdet med stort overskud udnyttede et søvnigt Roma-forsvar og vandt med 3-0.

Allerede efter 14 minutters spil pressede Lazios midtbanespiller Manuel Lazzari højt, og det fik hovedstadsklubben til at kokse i forsvaret.

Bolden endte tilfældigvis for fødderne af Ciro Immobile, som nemt kunne gøre det til 1-0.

Ni minutter senere var samme Lazzari på spil, da han førte bolden ned imod baglinjen.

Han mistede dog fodfæstet i Romas felt, og det fik gæsterne til at fryse for en stund. Imens kunne Lazzari stille og roligt rejse sig op igen og lægge bolden til rette for spanske Luis Alberto.

Med stort overblik sparkede han bolden hårdt i det lange hjørne og efterlod Romas målmand, Pau Lopez, uden chance.

I store dele af de resterende minutter af første halvleg stod Lazio lavt i banen, mens Roma prøvede at finde en vej igennem den kompakte Lazio-defensiv.

Men lige lidt hjalp det, og derfor kunne holdene gå til pause ved stillingen 2-0.

Trods bolddominans i anden halvleg formåede Roma heller ikke her at bryde Lazios kæder.

Det udnyttede værterne endnu en gang og kunne dermed lukke kampen efter 67 minutter.

Igen så gæsterne forsvarsløse ud, da Luis Alberto igen fik masser af tid foran feltet. Herefter kunne han overlegent lægge bolden ned i målhjørnet til stillingen 3-0.

Det blev der ikke ændret ved.

Med sejren bevæger Lazio sig op på en aktuel syvendeplads med 31 point dog med samme pointantal som Atalanta på femtepladsen.

Roma forbliver på tredjepladsen med 34 point.

Begge har flere kampe i hånden i forhold til de omkringliggende hold i tabellen.

/ritzau/