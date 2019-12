Juventus led sit første liganederlag i sæsonen og gik glip af førstepladsen i Serie A, da Lazio vandt 3-1.

Juventus kunne med en sejr overtage førstepladsen i Serie A igen lørdag aften ude mod Lazio.

Det gik dog helt anderledes, da mestrene fra Torino i stedet måtte indkassere sæsonens første liganederlag.

I Rom vandt hjemmeholdet 3-1, efter at Juventus var foran 1-0, og Lazio endda tillod sig at misbruge et straffespark.

Dermed forblev Juventus på 36 point på andenpladsen efter Inter, der topper rækken med 38 point.

Lazio spillede sig på tredjepladsen med tre point færre end Juventus.

Cristiano Ronaldo åbnede ellers målscoringen efter 25 minutter, da den portugisiske superstjerne let kunne prikke bolden i mål efter en fremragende tværaflevering i feltet af Rodrigo Bentancur.

Men Lazio lagde sig ikke ned, og hjemmeholdet begyndte langsomt at arbejde sig tættere og tættere på en stor målchance. Netop som stadionuret rundede 45 minutter, slog hovedstadsklubben så til.

Luis Alberto sendte fra hjørnet af feltet et indlæg afsted, som endte i panden på Luiz Felipe, der headede udligningen i mål.

Status quo var derfor genoprettet ved anden halvlegs start, hvor kampen blev mere jævnbyrdig og bølgede frem og tilbage.

Med 20 minutter tilbage kom Juventus i undertal, da Juan Cuadrado i forbindelse med en Lazio-omstilling trak håndbremsen, nedlagde Manuel Lazzari og efter et VAR-tjek fik direkte rødt.

Lazio var ikke sen til at udnytte overtallet. Fem minutter efter Cuadrados udvisning bragte Sergej Milinkovic-Savic hjemmeholdet foran, da han efter endnu en flot assist af Luis Alberto prikkede bolden i mål til 2-1.

Lazio fik tilkendt et straffespark i det 79. minut, men Ciro Immobile misbrugte muligheden.

Dybt inde i overtiden var det så Felipe Caicedo, der øgede til 3-1 for Lazio.

Napoli fortsatte nedturen, da det tidligere blev 1-1 ude mod Udinese.

Napoli ligger nummer syv i rækken og har ikke vundet i de seneste syv ligakampe.

/ritzau/