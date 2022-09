Lyt til artiklen

'Utilgivelige fejl'. 'De kollapsede'.

De italienske medier er nådesløse i kritikken af Lazio efter torsdagens storsejr til FC Midtjylland.

For danskerne pelsede italienerne med hele 5-1 i Herning, og det har fået flere til at hive de helt store gloser frem. Og det er bestemt ikke af den positive slags.

»På MCH Arena i Herning kæmpede de (Lazio, red.) med at finde løsningerne på de sidste 16 meter og gentog nogle utilgivelige fejl i forsvaret,« lyder det eksempelvis hos Corriere dello Sport, der desuden skriver, at Lazio med nederlaget har tilføjet et lidt kedeligt kapitel til klubbens historiebøger.

Lazio havde store problemer mod FC Midtjylland. Foto: Bo Amstrup Vis mere Lazio havde store problemer mod FC Midtjylland. Foto: Bo Amstrup

'Det er Lazios næststørste nederlag i europæiske turneringer efter et nederlag på 0-6 til Lens i Uefa Cup den 2. november 1977,' skriver det italienske medie.

På fredagens forside af avisen lyder det desuden: 'Et chok for Lazio, Sarri bærer skylden,' mens Tuttosport på forsiden konstaterer, at der var tale om et 'sammenbrud', hvor italienerne blev overvældet af midtjyderne, hvilket gjorde, at gæsterne endte med at ligne 'fjolser' på græsset i Herning.

Football Italia kalder det en 'regulær ydmygelse' af Lazio og skriver desuden, hvordan den italienske klub fik et 'blackout' på grønsværen.

»Sarris tropper kollapsede uden at gøre modstand mod danskerne,« lyder det fra Gazzetta dello Sport, der kalder det 'en mareridts aften for Lazio', der også her får hård kritik for ikke at ramme dagen overhovedet.

Mediet skriver desuden, hvordan Lazio fejlede både taktisk men også 'på det personlige plan', fordi der blev lavet så mange fejl, som midtjyderne udnyttede forrygende.

Gustav Isaksen høster store roser efter kampen. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Gustav Isaksen høster store roser efter kampen. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

På printavisens forsiden kalder mediet kampen for en 'katastrofe', og også i karaktergivningen er det tydeligt, at skuffelsen er enorm.

Her får Lazio-profilerne på nær en enkelt spiller blot 4-og 5-taller ud af 10, mens midtjyderne får mellem 6 og 8,5. Den højeste karakter går til Gustav Isaksen, der også får rosende ord med på vejen.

'Et mål, overligger, to straffespark. En stjernespiller, og Lazio-spillerne kunne ikke fange ham,' lyder det om den danske profil.

Med torsdagens sejr har midtjyderne tre point efter to kampe i gruppe F i Europa League.