Trods corona og karantæneordre afviste Serie A at udsætte kampen mellem Lazio og Torino. Det vækker kritik.

Lazio måtte tirsdag aften vente forgæves i 45 minutter på Stadio Olimpico på deres modstandere fra Torino, før Serie A-kampen officielt blev afblæst, og Rom-holdet blev tildelt sejren.

Torino-truppen er hårdt plaget af coronavirus, så hele holdet er i karantæne og kunne derfor ikke rejse til Rom. Alligevel afviste den italienske liga at udsætte kampen.

Lazio-spillerne vidste, at deres modstandere stadig befandt sig i Torino over 650 kilometer borte. Alligevel var de nødt til at møde op til kampen som planlagt, da den ikke var blevet udsat.

Efter 45 minutters ventetid fik Lazio-spillerne at vide af dommeren, at det blev anset, som om at Torino havde trukket sig.

- Beslutningen af ligaen om ikke at udsætte kampen mellem Lazio og Torino taler for sig selv, siger Torino-præsident Urbano Cairo ifølge nyhedsbureauet AFP.

I samme ombæring beskylder han Serie A for at "ignorere virkeligheden" med henvisning til coronapandemien og dens konsekvenser.

- Nu ser vi, hvad der sker. Vi vil naturligvis appellere, tilføjer han.

Også sportsdirektør i Lazio Igli Tare er stærkt utilfreds med håndteringen af situationen.

- Jeg kunne sige mange ting om det her, men jeg holder dem for mig selv. Vi respekterede reglerne ved at møde op på stadion, siger han til Sky Italia ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- I henhold til reglerne ventede vi i 45 minutter. Nu overgår sagen til myndighederne.

Hændelsen minder om en episode i oktober, hvor Napoli var hårdt ramt af corona og derfor ikke kunne rejse til Juventus og spille en ligakamp.

Her nægtede Serie A at annullere kampen og tildelte Juventus en sejr på 3-0. Denne beslutning er siden blevet underkendt.

Præsidenten for Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), Gabriele Gravina, opfordrer ligaen til at præcisere sin holdning.

- Dette (pandemien, red.) er Guds handling. Torino kunne på ingen måde spille, og ligaen er nødt til at finde hoved og hale i sine holdninger.

- Forestil dig, hvis et hold beslutter sig for at bryde sin karantæneordre og spille. Det ville være lig med at bryde loven, siger han ifølge AFP.

