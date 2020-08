Den italienske storklub Lazio har offentliggjort et statement, man ikke ligefrem er vant til at se i fodboldens verden.

På klubbens hjemmeside langer sportsdirektør Igli Tare nemlig hårdt ud efter den spanske stjerne David Silva.

»Jeg har hørt om David Silvas transfer til Real Sociedad. Jeg har stor respekt for spilleren, men ikke for manden,« lyder meddelelsen i al sin enkelthed.

Årsagen er, at Lazio åbenbart havde fået indtrykket af, at klubben var i førerposition til at snuppe David Silva, som ikke har ønsket at forlænge sin kontrakt med Manchester City og dermed har kunnet skifte på en fri transfer.

Foto: DAVID KLEIN

Italienske Sky Sports meddeler da også, at Lazio og 34-årige David Silva var enige om de personlige vilkår.

Derfor kom det som et chok for italienerne, da det mandag aften blev offentliggjort, at Silva fortsætter karrieren i Real Sociedad, hvor han har skrevet under på en toårig kontrakt.

Og det er altså grunden til, at sportsdirektør Igli Tare er ude med et angreb på David Silva på Lazios hjemmeside.

David Silva nåede at spille 10 år i Manchester City, inden han nu er vendt tilbage til La Liga og Real Sociedad. I den baskiske klub er han udset til blandt andet at udfylde tomrummet efter norske Martin Ødegaard, der vender tilbage til Real Madrid efter endt lejeophold i Sociedad.