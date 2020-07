For tredje kamp i træk måtte Lazio gå fra banen med et nederlag, da det blev 1-2 mod Sassuolo.

Lazio kan godt begynde at kigge sig over skulderen i toppen af Serie A-tabellen.

Efter i lang tid at have haft et godt greb i andenpladsen og lagt pres på topholdet Juventus har hovedstadsklubbens resultater på det seneste betydet, at Atalanta nærmer sig bagfra.

Lørdag blev det til et 1-2-nederlag til Sassuolo, der scorede sejrsmålet i kampens overtid.

Det er tredje kamp i træk og fjerde gang inden for de seneste seks kampe, at Lazio går fra banen uden point.

Inden da havde Lazio ikke tabt i de foregående 21 kampe, hvoraf 17 blev vundet.

Nu kan Juventus senere lørdag aften trække yderligere fra på førstepladsen, når Cristiano Ronaldo og co. møder formstærke Atalanta, der med en sejr kan overhale Lazio.

Det var Lazio, der åbnede målscoringen lørdag. Luis Alberto kom lidt tilfældigt på måltavlen, da han sparkede på mål, hvorefter en glidende Sassuolo-spiller tacklede bolden tilbage på spanierens ben, hvilket fik den til at ryge i mål.

Lazio gik til pause med føringen og så ud til at være på vinderkurs.

Men anden halvleg var kun lidt over fem minutter gammel, da Giacomo Raspadori blev spillet fri foran mål og udlignede efter et Lazio-boldtab tæt på eget felt.

Det så længe ud til at ende med pointdeling, men i overtiden gjorde Francesco Caputo gjorde han det onde ved hjemmeholdet, da han headede 2-1-målet i nettet og sendte Lazio ud i en mindre krise.

/ritzau/