Lazio og Gustav Isaksen fik tre spillere smidt ud, da klubben på hjemmebane fredag tabte 0-1 til AC Milan.

Lazio blev fredag den første klub i Serie A til at få tre røde kort i samme kamp siden Palermo i 2012.

Det skete i et 0-1-nederlag på hjemmebane til AC Milan.

Luca Pellegrini blev Lazios første spiller til at blive sendt tidligt i bad, da han fik sit andet gule kort efter 57. minutter.

20 minutter senere troede Rafael Leao, at han havde sendt AC Milan i front, men hans mål blev annulleret på grund af offside.

To minutter før slutfløjt lykkedes det dog Noah Okafor at gøre, hvad Leao ikke formåede, da han opsnappede en ripost nær straffesparkspletten og sendte bolden lovligt i mål.

Det sene mål antændte tilsyneladende et eller andet i Lazio-spillerne, der skulle forsøge at lave en udligning i de døende minutter.

Men i stedet gik det hele op i røg for hjemmebaneholdet.

Først blev forsvarsspilleren Adam Marusic udvist efter en grim tackling på Leao.

Dernæst fik midtbanespilleren Mattéo Guendouzi rødt kort for at skubbe til Christian Pulisic, efter at AC Milan-spilleren havde hevet ham i trøjen.

Danske Gustav Isaksen kom på banen for Lazio efter 66. minutter.

Sejren var AC Milans første i tre kampe. Klubben ligger på tredjepladsen i Serie A og er 13 point bag førerholdet, Inter.

Lazio befinder sig på ottendepladsen i Serie A.

Klubben skal i andet opgør af ottendedelsfinalen i Champions League næste uge forsøge at forsvare sin 1-0-sejr over Bayern München i første kamp.

/ritzau/