Brian Laudrups dans med Dubai har nået de britiske medier.

Både i England og i Skotland har de nu registreret, at den tidligere Glasgow- og Chelsea-spiller er blevet sat af holdet hos TV 2, hvor han ellers skulle have guidet de danske seere gennem VM i Qatar.

Men Laudrups optræden for Visit Dubai faldt ikke i god jord hos tv-stationen – eller Politiken for den sags skyld, hvor Laudrup skulle lave podcast – og nu spredes historien så, men med ukorrekte udsagn.

Både i England og Skotland mener de, at Danmarks sportslige deltagelse ved VM er højt på den politiske dagsorden.

'Danmarks deltagelse ved turneringen i november bliver debatteret, eftersom det førende oppositionsparti insisterer på, at holdet skal trække sig fra VM,' skriver The Scottish Sun, mens The Mirror skriver, at der er markant diskussion om, hvorvidt Danmark skal deltage.

Den politiske debat er i bedste fald en overdrivelse og i værste fald slet ikke på plakaten. Det er uklart, om mediet mener, at det største oppositionsparti er Venstre eller Det Konservative Folkeparti, men ingen af dem har offentligt ytret, at det danske landshold skal blive væk fra VM.

Kun Enhedslisten mener, at boykot er vejen frem, viste en rundspørge, som Jyllands-Posten foretog i 2021.

Lige nu bliver det dog stadig diskuteret, om Danmark på diplomatisk niveau skal boykotte slutrunden, og tirsdag fortæller kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til Politiken, at der fortsat ikke er truffet en beslutning.

Desuden omtaler artiklerne Laudrups modsvar på, at han skulle være grådig.

»Så kan man sige, at jeg bliver et ansigt udadtil og så videre, men i min verden handlede det om fodbold. I må gerne kalde mig naiv og kritisere min dømmekraft. Det kan jeg godt tage, men at udskamme mig og kalde mig amoralsk og grådig, det er over grænsen,« lød det fra Laudrup over for Jyllands-Posten.

The Mirror fortæller, at Craig Foster, der skal kommentere for sit hjemland Australien, har valgt at donere sin løn til migrantarbejderne.

Laudrup er stadig meget aktiv i det skotske, hvor han holder foredrag og skriver klummer.