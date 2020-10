Skadesplagede Eden Hazard har blot spillet 22 kampe for Real Madrid efter 16 måneder i klubben.

Fodboldstjernen Eden Hazard mangler endnu at få et afgørende gennembrud i Real Madrid.

En af årsagerne er formentlig, at den 29-årige belgier har været ramt af forskellige skader, siden han for snart 16 måneder siden forlod Chelsea som holdets helt store profil.

Det er blot blevet til 22 kampe for Real Madrid. I denne sæson har angriberen endnu ikke spillet en eneste kamp, og det får efterhånden den nuværende fodboldkommentator Michael Laudrup til at undre sig.

- Hver gang man tror, at han er tilbage, så spiller han nogle få kampe, og så er han ude igen.

- Det er så ærgerligt at se ugerne og månederne forsvinde for en stor spiller som ham, siger Michael Laudrup til BBC.

- Jeg håber, at han kommer tilbage. Men problemet er, at jo ældre du bliver, jo sværere er det at ramme samme niveau som før, siger danskeren.

Lørdag må Real Madrid også undvære Hazard, når det regerende spanske mesterhold møder FC Barcelona i ligaen i det såkaldte El Clasico. Det skyldes en muskelskade i højre lår.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane sagde tidligere på ugen, at der venter Hazard endnu en måneds pause.

Michael Laudrup fortæller, at belgieren er en af den slags typer, der gør det værd at se fodbold.

- Vi har brug for den slags spillere, ellers spiller vi bare bolden rundt, og hvem skal lave de specielle ting, spørger danskeren.

Eden Hazard blev købt i Chelsea for mere end 150 millioner pund svarende til 1,2 milliarder kroner, skriver BBC.

Real Madrid har spillet fem kampe i den spanske liga og har 10 point. Barcelona har syv point - dog for en kamp færre.

Rækken toppes af Real Sociedad med 11 point. Førerholdet har dog spillet seks kamp.

