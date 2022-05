I over et halvt år handlede alt om ham. Og spekulationerne ville nærmest ingen ende tage.

For da den danske stjerne Christian Eriksen endnu ikke havde fået styr på fodboldfremtiden efter sit kollaps i Parken og bruddet med Inter, var der mange, der tvivlede på, om han ville komme tilbage og spille på et højt niveau igen.

Én af dem, der tvivlede på landsholdsstjernen, var den danske fodboldlegende Michael Laudrup.

Og netop derfor er Eriksen da også glad for, at han med sit imponerende fodboldcomeback i foråret modbeviste alle dem, der tvivlede på ham.

Det siger han i et interview med TV3 Sport.

»Der var en masse skriverier, og der var mange meninger og bud som Laudrups her. Selvfølgelig er jeg da glad for at kunne modbevise ham om, at det nok skulle blive en succes,« siger han og tilføjer:

»Men det gik måske hurtigere, end jeg havde forventet. Men det kan jeg jo så takke min fysiske træner for, at der ikke gik så lang tid. Og så til Thomas Frank for at lade mig spille.«

Christian Eriksen har taget hele verden med storm, siden han gjorde comeback i marts, efter at have skrevet under med danskerklubben Brentford.

Der resterer blot én runde af denne sæsons Premier League, og herefter udløber danskerens kontrakt med London-klubben.

