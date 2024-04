Michael Laudrup har en vigtig stemme i UEFAs fodboldbestyrelse, hvor spillets vigtigste emner diskuteres.

Et væld af fodboldlegender stimlede igen sammen for at tale om verdens mest elskede spil, og der er nok at tage fat på.

Denne gang var der fokus på den manglende respekt for dommere, VAR og tidsudtrækning.

Særligt den første del fik stor opmærksomhed.

UEFAs fodboldbestyrelse var samlet. Kvindefodbolden har en separat.

»Bestyrelsen erkendte enstemmigt, at spillere og træneres adfærd over for dommere i flere nylige tilfælde er blevet et kritisk problem og ikke bidrager positivt til spillets gode image,« lyder det i en pressemeddelelse.

Der var enighed om, at hårde sanktioner var en del af løsningen, men også at gennemsigtigheden i kommunikationen mellem dommerne og trænerne ville kunne hjælpe.

Deltagerne på mødet var Éric Abidal (Frankrig), Rafael Benítez (Spanien), Oliver Bierhoff (Tyskland), Petr Čech (Tjekkiet), Rio Ferdinand (England), Jürgen Klinsmann (Tyskland), Henrik Larsson (Sverige), Michael Laudrup (Danmark), Roberto Martínez (Spanien), Juan Mata (Spanien), Predrag Mijatović (Montenegro), Giovanni van Bronckhorst (Holland), Patrick Vieira (Frankrig) og Rudi Völler (Tyskland).

