I forrige uge meddelte Brian Laudrups tidligere klub Rangers FC, at den pensionerede målmand Andy Goram er blevet ramt af kræft, ligesom Laudrup selv blev det i 2010.

Laudrup og Goram – også kaldet 'The Goalie' – spillede sammen i den skotske storklub mellem 1994 og 1998.

»Jeg er sikker på, at 'The Goalie' vil have folk omkring sig, der støtter ham. Det er vigtigt. Jeg krydser bare fingre. Han var en fantastisk målmand, men jeg synes, at han er et endnu bedre menneske,« fortæller Laudrup til Daily Mail.

Laudrup gennemgik ti års behandling, indtil han for to år siden blev erklæret rask.

Rangers can confirm our legendary goalkeeper, Andy Goram, is undergoing treatment for cancer in a local hospital.



Club officials are in regular contact with Andy and his family. pic.twitter.com/bd45nuti6R — Rangers Football Club (@RangersFC) April 22, 2022

Undervejs indså Laudrup, hvor meget støtten betød for ham, da han fik opkald fra nær og fjern.

»Før jeg fik min sygdom, spekulerede jeg nok på, hvad moralsk støtte gør ved et menneske. Det giver dig meget mere, end du tror,« siger han og fortsætter:

»Måske vidste jeg ikke på det tidspunkt, hvad jeg skulle stille op med den støtte. Men senere synes man, at det er fantastisk, at folk virkelig bekymrer sig. Jeg håber virkelig, at omsorg og kærlighed vil hjælpe 'The Goalie'.«

53-årige Laudrup fortæller, at han ikke kender til omfanget af 58-årige Andy Gorams kræftsygdom, men siger, at han har fortalt Goram om sin egen oplevelse og tilbudt sin støtte.

Andy Goram kom til Rangers i 1991, hvor han nåede 184 kampe for klubben.

Han spillede derfor allerede for det skotske storhold, da Brian Laudrup kom til i 1994. Han spillede 133 kampe.

Både Goram og Laudrup forlod Rangers i 1998, hvor de skiftede til henholdsvis Notts County og Chelsea.