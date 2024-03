En EM-slutrunde står for døren, og en af de – hvis ikke den – vigtigste spillere på det danske landshold skal i øjeblikket bruge en kikkert for at få øje på sin spilletid i Manchester United.

Erik ten Hag kigger nemlig ikke ligefrem Christian Eriksens vej i øjeblikket, hvor det er blevet til sølle 37 minutters spilletid for De Røde Djævle i holdets seneste seks kampe i Premier League.

Og nu har Viaplays Premier League-ekspert Brian Laudrup også set nok til at fælde en voldsom dom over danskeren, da han bliver spurgt til, hvorvidt landsholdstalismanen er god nok til den engelske storklub.

»Nej, det er han ikke,« er det kontante svar fra Laudrup i Viaplay-studiet.

Han begrunder sin skepsis over Eriksen med den spilletid, han mener, en spiller på landsholdsstjernens alder har brug for – og som danskeren ikke får.

»Et klart eksempel er jo, at han ikke får særlig meget spilletid,« svarer Laurdrup og fortsætter:

Christian Eriksen har skulle kigge langt efter spilletid i indeværende sæson. Foto: Foto: Kim Price/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Eriksen har skulle kigge langt efter spilletid i indeværende sæson. Foto: Foto: Kim Price/AP/Ritzau Scanpix

»Vi hørte også Jan (Mølby, red.) sige, at det, der er den onde cirkel her, det er, at når han så får lov at spille, så er han slet ikke oppe i gear, og det er svært, når du er 32 år. Derfor tror jeg også, at han forlader Manchester United efter den her sæson.«

Det lignede ellers, at man havde fundet den ideelle midtbaneløsning i den engelske storklub i sidste sæson, hvor Eriksen var en del af en midttrio med Casemiro ved siden af sig som oprydder og Bruno Fernandes i en mere fremskudt position.

Denne sæson er det purunge akademitalent Kobbie Mainoo dog brudt igennem og har viftet danskeren ud på bænken i størstedelen af sæsonen.

Det – kombineret med en skadesperiode på en lille måned inden jul – er årsagen til, at Eriksen kun står noteret for 16 Premier League-kampe i denne sæson – heraf ni fra start.

Du kan se hele klippet, hvor Laudrup rydder op i Uniteds trup, øverst i artiklen.

Ugens Rapport er B.T.s fodboldpodcast, der hver uge dissekerer dansk fodbold. I denne uges udgave kan du blandt andet høre om et karaktermord på Lyngbys fyrede træner. Den diskussion får du efter 17 minutter af podcasten herunder.