Michael Laudrup mener ikke, at Champions League-finalen i denne sæson spilles på Gazprom Arena i Skt. Petersborg i Rusland, som det ellers er planlagt.

»Normalt synes jeg jo, at man skal adskille sport og politik, men det her er så stort at medmindre, der sker store forandringer, som vi håber på er til det bedre, så kan man ikke spille finalen der,« forklarer Michael Laudrup i TV3-studiet inden tirsdagens to opgør i Champions League.

»Der er en vis fornuft i, at man ikke spiller sådan en kamp i et land, som fører krig,« lyder det fra Preben Elkjær i studiet.

Reaktionerne fra de to landsholdslegender kommer i kølvandet på, at Rusland har anerkendt de to udbryderrepublikker i det østlige Ukraine, Lugansk og Donetsk, som uafhængige.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Danmark og resten af vesten fordømmer Ruslands handlinger og varsler sanktioner mod landet, der altså lige nu står til at være værter for den største europæiske turnering for klubhold.

Storbrittaniens premierminister Boris Johnson har været ude at sige, at han ikke vil have, at finalen bliver spillet i Rusland. Og rygterne går lige nu på, at Wembley og England er favorit til at overtage værtsrollen.

Michael Laudrup er dog langt fra enig i, at det vil være en god idé at flytte finalen dertil.

»Jeg var til EM-finalen (i England i sommeren 2021 red.) og det var skræmmende, hvad der skete der, så jeg håber i hvert fald ikke, at Wembley står til at få kampen for der må også være nogle konsekvenser der,« siger Michael Laudrup i TV3-studiet.

Det, som Michael Laudrup henviser til under den skandaleramte finale, var fans, der gik helt amok ved opgøret mellem England og Italien.

Hele 49 fans blev anholdt og 19 betjente blev såret i forbindelse med optøjerne.