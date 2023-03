Lyt til artiklen

Michael Laudrup oplever det hele tiden, men alligevel bliver han overrasket over det. Hver gang.

For når den danske fodboldlegende bliver stoppet på gaden af folk, der genkender ham, er det ofte børn, der er alt for unge til overhovedet at have set danskeren spille fodbold, der gør det.

Men det hindrer dem alligevel ikke i at ville have en autograf eller et billede med Michael Laudrup.

Noget, der stadig kommer bag på ham, fortæller han i et interview med Daily Mail:

»Nogle gange synes jeg, det er utroligt. Jeg stoppede min karriere for 25 år siden, men der er stadig drenge på 12, 14 og 16 år, der stopper mig på gaden.«

Den tidligere landsholdsstjerne husker særligt én episode i en lufthavn for år tilbage, hvor en mand bad Laudrup om et billede.

»Jeg var engang i en lufthavn i Spanien, og pludselig kommer en far over med sin søn, som har været ti år eller sådan noget. 'Søn, det her var en stor spiller. En fantastisk spiller', siger faren, inden sønnen vender sig om og siger: '5-0, 5-0'. Og det var det eneste, han sagde,« lyder det fra danskeren, der var mundlam i dét øjeblik.

Mundlam over, at en tiårig dreng vidste, at Michael Laudrup stadig er den eneste spiller, der har formået at vinde 5-0 i El Clasico med både FC Barcelona og Real Madrid.

Danskeren fortæller i øvrigt i samme interview om en helt særlig diskussion i fodboldverdenen, som han er dødtræt af.

