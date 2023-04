Lyt til artiklen

Den engelske topangriber Ivan Toney er hovedperson i en nærmest uhørt skandale.

Brentford-stjernen har i flere måneder været sigtet i en verserende bettingsag, der kan ende med en lang karantæne.

Men alt imens sagen har kørt, har angriberen bombet mål ind i Premier League, hvor han i skrivende stund er noteret for hele 17 scoringer i sæsonen.

Og derfor har den engelske landsholdsspiller utvivlsomt fået flere storklubber til at overveje et bud på ham.

27-årige Ivan Toney. Foto: TOBY MELVILLE

Men det bliver nok også kun ved overvejelsesfasen.

For bettingsagen, han har hængende over hovedet, er nemlig så problematisk, at der næppe er nogen klubber, der vil røre ved ham i øjeblikket.

Det mener den tidligere danske landsholdsstjerne og nuværende Viaplay-kommentator Brian Laudrup.

»Det her er en meget, meget vanskelig situation. Det er der ingen tvivl om. Der har jo været fortilfælde, og der bliver slået hårdt ned på det. Det ved spillerne. Og når man så snakker om en topscorer. Én af de største salgsobjekter, der er, så betyder det, at der er en enorm usikkerhed,« sagde han i onsdagens Premier League-studie, inden han fortsatte:

»For er det et års karantæne, han får? Er det halvandet? Det vil sige, at Brentford ikke kan bruge ham i den periode, og de klubber, der var interesseret og måske ville give et vanvittigt beløb, tør heller ikke at begive sig ind på det marked.«

Ivan Toney er sigtet for at have overtrådt bettingreglerne 262 gange fra 2017 til 2021.

Ifølge flere engelske medier skulle angriberen dog allerede have erklæret sig skyldig i sagen. Det er dog endnu ikke blevet bekræftet.