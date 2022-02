»Der er ingen tvivl om, at specielt den første kamp bliver meget følelsesladet for alle.«

Sådan lyder det fra TV3-eksperten og den tidligere landsholdsspiller Michael Laudrup.

Den kamp, han taler om, er Christian Eriksens første officielle i Brentford-trøjen.

En kamp, der formentlig kommer inden længe, og det vil være med rigtig manges øjne rettet mod den danske landsholdsstjerne, der faldt om med hjertestop under sommerens EM i fodbold.

»Det er heldigvis ikke så tit – faktisk meget sjældent – at vi ser en falde om på banen. Og så er det endnu mere sjældent, at vedkommende kommer tilbage. Jeg kan faktisk kun lige huske en enkelt. Derfor bliver det følelsesmæssigt meget specielt at se Christian Eriksen komme tilbage og spille igen. Og så bliver det jo derfra at se, hvordan det så går for ham,« lød det fra Michael Laudrup i onsdagens studie.

Christian Eriksen har selv åbent fortalt, at han var død nogle minutter, og at hans første reaktion på vej til hospitalet var at stoppe med at spille fodbold.

Hurtigt fandt han dog ud af, det sagtens kunne lade sig gøre, og efterfølgende startede han så på en længere genoptræning.

Han fik indopereret en ICD-enhed, der betød, han ikke længere kunne spille i Inter, da det ikke er tilladt at spille med sådan en i Italien, og i transfervinduet skiftede han så til Brentford, der har Thomas Frank i spidsen.

I studiet blev eksperterne spurgt, om den danske stjerne så bliver en succes i Premier League-klubben.

»Der kommer det an på, hvordan du vil definere en succes. Hvis du skal sige for klubben, og om han kommer ind og præger spillemæssigt, så er jeg ikke så sikker på det,« sagde Michael Laudrup og fortsatte:

»Men jeg tror også, det er nogle andre kriterier for succes. Succes kan også være, han kommer ind og spiller, og pludselig kan alle se, at han kan spille igen. Der kommer til at være en helt masse fysisk, det mentale. Hvad sker der første gang, han får en albue ind i brystet? Alle sådan nogle ting. Det er sådan noget, jeg vil fokusere på som en succes. Det er mere det personlige end i forhold til Brentford.«