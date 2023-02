Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Daniel Agger har set lidt af hvert i sin karriere.

Men det er alligevel kun sket én gang, at han har overværet Michael Laudrup være så rasende, at fodboldlegenden endte med at slå i bordet.

Det fortæller den tidligere Liverpool-stjerne i Viaplays fodboldprogram 'Offside', som du kan høre i klippet øverst i artiklen.

»Vi havde spillet så godt i efteråret, men så var vi pludselig ved at smide det hele væk i foråret. Det kunne ingen lide at se, så ja … der var lidt knas på linjen. Og der slog han i bordet,« lyder det fra 38-årige Daniel Agger.

Michael Laudrup var træner i Brøndby i mesterskabssæsonen 2004-2005. Foto: Ernst van Norde Vis mere Michael Laudrup var træner i Brøndby i mesterskabssæsonen 2004-2005. Foto: Ernst van Norde

Året var 2005, og Brøndby IF var på vej til at vinde mesterskabet. Men en række dårlige resultater i foråret havde minimeret afstanden til ærkerivalen FC København.

Og derfor måtte holdets daværende cheftræner, Michael Laudrup, pludselig indkalde til krisemøde i truppen.

»Det lå i kortene, at det var det år, vi skulle vinde, men det begyndte at smuldre,« forklarer Agger, der – som den eneste – blev fremhævet for noget positivt på krisemødet.

En episode, der stadig står lysende klart for ham:

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Michael (Laudrup, red.) mente, at det kraftedeme ikke kunne passe, at det var en 19-årig spiller, der skulle tage ansvaret på holdet. Det måtte der være nogle andre, der gjorde.«

»Og det virker måske som en lille ting i en lang karriere, men det er noget, jeg husker. At Michael stillede sig op og sagde sådan noget på et krisemøde,« fortæller Daniel Agger.

På trods af en dårlig periode undervejs i foråret 2005, endte Brøndby IF med at vinde mesterskabet med Michael Laudrup i spidsen.