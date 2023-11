Brian Laudrup er dybt imponeret og kalder det en vanvittig udvikling.

I lørdagens London-brag mellem storklubben Arsenal og danskerklubben Brentford var det nemlig en dansk landsholdsspiller, der bar anførerbindet for sidstnævnte.

Det var midtbanegeneralen Christian Nørgaard, der kunne trække det eftertragtede stykke stof om armen.

Og det får den danske legende Brian Laudrup til at løfte på hatten. Det sagde han i Viaplays optakt før kampen.

»Det er jo en vanvittig udvikling. Det er ikke overraskende, at han starter. Selvfølgelig gør han det.«

»Men tænk at blive anfører for et udenlandsk hold. Uanset hvor i verden, det er. Det, at en udlænding går ind og får det armbind, siger så meget om karakter og kvalitet. Hatten af,« lyder det fra den imponerede ekspert.

Christian Nørgaard, der i øvrigt har båret anførerbindet i alle kampe for klubben i denne sæson, og Brentford var tæt på at stjæle point fra topholdet Arsenal.

Men få minutter før tid scorede Kai Havertz for gæsterne, der nu topper Premier League.