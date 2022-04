Michael Laudrup har svært ved at finde ord for det Liverpool-mandskab, han ser i øjeblikket.

For det engelske storhold er i så forrygende form, at de lige nu blæser det meste modstand omkuld.

Og det imponerer den danske fodboldlegende. Det siger han i Champions League-studiet onsdag aften på 3+, som du kan høre i videoen øverst i artiklen.

»Holdet er fantastisk bygget op, og hvis man kigger på de her spillere, der er endt med at blive verdensklassespillere, så var de det jo ikke i starten,« siger Laudrup og tilføjer:

»Som manager skal man vide, hvilke typer man har brug for. Og det her hold minder mig om min egen tid som FC Barcelona-spiller.«

Dengang spillede den danske stjerne på et Barcelona-hold, som ifølge ham selv nærmest var perfekt sammensat.

Og lidt det samme kan man sige om det nuværende Liverpool-hold, lyder det ifølge Michael Laudrup, der peger på særligt én person, når ansvaret for englændernes succes skal placeres.

»Det handler om personligheder på banen, og selvfølgelig er der da egoer i truppen, for det skal man have, men der er ingen tvivl om, hvem der er chefen på det her hold. Og det er ikke én af spillerne. Uanset hvor gode de er,« siger han med henvisning til den tyske Liverpool-manager, Jürgen Klopp.

Liverpool vandt i øvrigt onsdagens Champions League-semifinale mod Villarreal på hjemmebane med 2-0.