Brian Laudrup fortsætter på Discovery, hvor han fremover skal dække den engelske pokalturnering FA Cup.

Dermed fortsætter han ikke i Thomas Gravesen og Lars Jacobsens fodspor, som skifter dækningen af landsholdet ud med Superligaen.

Det bekræfter sportsdirektør hos Discovery Networks, Søren Klæstrup, i en sms til B.T.

»Brian skal lave FA Cup – næste gang semifinalen mellem Manchester City-Liverpool. Han skal ikke lave Superliga,« lyder meldingen fra Klæstrup.

Brian Laudrup skal fremover dække FA Cup. Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Brian Laudrup skal fremover dække FA Cup. Foto: PETER CZIBORRA

Tirsdagens landskamp mod Serbien, hvor Christian Eriksen fik sit comeback til Parken, blev den sidste landskamp på Discoverys kanaler.

Det endte lykkeligt for Discovery, da deres sidste landskamp endte med en 3-0 sejr til Danmark.

Fremover skal TV 2 vise herrelandsholdets kampe, men Klæstrup er glad for den tid, Discovery har haft med de danske drenge.

»Vi har været super glade for at have landsholdet hos Discovery, og det har været en fornøjelse hele vejen igennem at følge alle de perioder, de har haft. Nu tror jeg bare, at vi på landsholdets vegne er glade for, at de har fået et fornyet boost,« sagde han til B.T. inden tirsdagens kamp og tilføjede:

»Det vil selvfølgelig altid være ekstra sjovt at være en del af, men det er sådan med de her sportsrettigheder, at så kommer der nogle, og så er der andre, der går. Sådan vil det altid være i den her branche, men vi har været super glade for at have landsholdet.«

På trods af at Discovery ikke har rettighederne til landsholdet fremover, fortsætter alle ansatte, understreger Klæstrup.

»Der er ikke nogen, der stopper hos os. Alle dem, vi kender, som du kender på skærmen i dag, fortsætter hos os, så det er vi super glade for.«

Brian Laudrup får dermed sin debut som fodboldekspert i FA Cuppen den 16. april, hvor de engelske mestre fra Manchester City tager imod Liverpool på Wembley Stadium i London.

Den anden semifinale spilles dagen efter i et opgør mellem de to London-klubber Chelsea og Crystal Palace.

Finalen spilles den 14. maj.