Den ligger der stadig derhjemme hos Brian Laudrup.

Trøjen, de fleste fodboldfans vil give store summer for. 10'eren fra selveste Diego Maradona.

Den danske landholdslegende mødte nemlig den nu afdøde argentinske verdensstjerne for flere år tilbage, og mødet endte med et trøjebyt, som kun de færreste fodboldfans vil være foruden.

»Jeg fik at vide, at Maradona gerne ville møde mig, fordi han kendte Michael (Laudrup, red.). På det tidspunkt var jeg kun 17 år,« fortalte Brian Laudrup i Discoverys Europa League-studie torsdag aften.

Diego Armando Maradona døde onsdag. Han blev 60 år gammel. Foto: FILIPPO MONTEFORTE Vis mere Diego Armando Maradona døde onsdag. Han blev 60 år gammel. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

I 1987 var Brøndby på træningslejr i Saudi Arabien, og dér skulle holdet spille en træningskamp mod et udvalgt hold af spillere. Heriblandt Maradona.

Efterfølgende ønskede den argentinske fodboldmagiker at møde Brian Laudrup på hotellet. Noget, som ikke krævede ret meget betænkningstid for danskeren:

»Han havde tre etager for sig selv og livvagter, der skulle kropsvisitere os. Men pludselig kommer denne her lille mand gående og omfavner mig, mens han kniber mig i kinderne. Jeg forstår ikke et ord af, hvad han siger, da han kun taler spansk.«

De to store fodboldpersonligheder endte med at bytte trøje. En oplevelse, som danskeren aldrig kommer til at glemme.

Efter Maradonas dødsfald har der været landesorg i Argentina. Foto: CIRO FUSCO Vis mere Efter Maradonas dødsfald har der været landesorg i Argentina. Foto: CIRO FUSCO

»Det er et vanvittigt minde. Og så var det en kæmpe oplevelse at se ham,« forklarer Brian Laudrup, der beskriver Maradonas fodboldevner som noget, der hører til på en anden planet.

Diego Maradona døde angiveligt af et hjerteanfald onsdag efter et liv fyldt med kvinder, kokain og fodbold.

Han blev 60 år gammel.

I videoen øverst kan du høre, hvordan Brian Laudrup beskriver mødet med den argentinske fodboldstjerne.