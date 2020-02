FC Midtjyllands Lasse Vibe er ikke bekymret for konkurrencen, selv om han igen gik målløs fra banen mod Hobro.

FC Midtjylland har i vinterens transfervindue lavet en markant oprustning, hvor flere offensive profiler er blevet hentet ind.

Anders Dreyer, Ronnie Schwartz og Lasse Vibe er således alle tre blevet hentet ind, mens man stadig råder over rekordindkøbet Sory Kaba, der lige nu døjer med en skade.

Fredag kom Anders Dreyer for anden kamp i træk på tavlen, mens Ronnie Schwartz også markerede sig positivt med sin første FCM-scoring, da holdet vandt 2-0 ude over Hobro.

Samme succes havde Lasse Vibe dog ikke, og for anden kamp i træk måtte han gå målløs fra banen, hvor han mod Hobro blev byttet ud med netop Schwartz.

Den hårde konkurrence skræmmer dog ikke Vibe, der mener, det er en del af at spille på et tophold.

- Sådan er det i fodbold, og jeg er ikke bekymret. Det er aldrig sjovt at blive skiftet ud, men på baggrund af den første halvleg, vi leverede, kan vi nok hurtigt blive enige om, at mange kunne være blevet skiftet ud.

- Det er op og ned i fodbold, og på et tophold skal der være konkurrence om pladserne. FCK har også rigtig mange dygtige angribere, så det skal der være, siger Lasse Vibe.

Ronnie Schwartz skød fredag sig selv foran i det interne kapløb, og kalder det utrolig vigtigt, at han kom så hurtigt på tavlen i FCM-trøjen.

Efter en tid som det klare førstevalg i Silkeborg, ser han frem til konkurrencen mod to kompetente modstandere.

- Det var utrolig vigtigt for mig personligt, at jeg åbnede min FCM-konto hurtigt. Det handler om at gribe chancerne, og jeg vil gøre alt for, at træneren ikke kan undgå mig.

- Den bedste mand til opgaven er ham, som spiller. Jeg har været vant til noget andet i Silkeborg, og jeg ser frem til konkurrencen mod Kaba og Vibe, siger Ronnie Schwartz.

FCM-træner Brian Priske kalder angrebssituationen et nødvendigt luksusproblem.

- På tophold i Europa kræves flere kvalitetsspillere på samme positioner, så man også har muligheden for at ændre udtryk undervejs i kampene, siger Brian Priske.

Han understreger samtidig, at forstærkningerne ikke skal ses som en direkte kritik af rekordindkøbet Sory Kaba.

- Det skal ikke tages som en kritik af Kaba, men det skal ses i lyset af, at vi vil stå endnu stærkere i et svært forår, hvor det handler om at blive mestre, siger Priske.

Priske fortæller desuden, at Kaba er tilbage i træning og snart er tilbage i fulde omdrejninger.

