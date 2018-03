Den danske landsholdsspiller Lasse Schöne scorede et flot mål for Ajax, som vandt 5-2 over Sparta Rotterdam.

Danskerklubben Ajax Amsterdam kæmper fortsat for at holde trit med PSV Eindhoven, som er tophold i Æresdivisionen.

PSV vandt lørdag 3-0 på hjemmebane over Venlo og fører den bedste hollandske fodboldrække med 71 point efter 28 kampe.

Søndag fulgte Ajax trop med en sejr på 5-2 på udebane over Sparta Rotterdam og er placeret på andenpladsen syv point efter PSV.

Lasse Schöne hjalp til med en scoring, der bragte Ajax foran med 2-1 efter 53 minutter.

Den danske landsholdsspiller sendte bolden op i hjørnet direkte på frispark, og han stod også for en assist til 4-1-målet, som Hakim Ziyech satte ind efter et flot sololøb.

Samme Ziyech fik også scoret direkte på frispark til 5-1 efter 86 minutter, og der var i hele taget tale om en opvisning af udeholdet.

Det lykkedes dog Sparta Rotterdam at pynte på slutresultatet i overtiden, men der var aldrig spændingen om udfaldet.

Den tidligere FC Midtjylland-back Rasmus Nissen spillede de første 70 minutter for Ajax, mens angriberen Kasper Dolberg sad ude med en skade.

/ritzau/