Lasse Schöne lagde op til et mål, da Ajax Amsterdam søndag slog Feyenoord og Nicolai Jørgensen med 2-0.

Amsterdam. Der var tre danskere på banen fra start, da Ajax Amsterdam søndag på hjemmebane mødte Feyenoord i den hollandske Æresdivision.

Kasper Dolberg og Lasse Schöne var i hovedstadsklubbens start-11'er, mens Nicolai Jørgensen var med i front for udeholdet.

Dolberg og Schöne har håneretten over Jørgensen, efter at Ajax vandt kampen 3-0.

Lasse Schöne gjorde sig bemærket med en assist til 2-0-målet.

Udeholdet havde det fra starten svært. Allerede efter fem minutter blev forsvarsspiller Jeremiah St. Juste udvist for at gå ind i en tackling med knopperne forrest.

Dommer Björn Kuipers hev i første omgang det gule kort op af lommen, men ændrede det efterfølgende til rødt efter at have set situationen igennem ved hjælp af VAR-systemet (Video Assistant Referee).

Et kvarter senere gravede Feyenoord hullet dybere for sig selv, da målmand Justin Bijlow med et fælt drop blev noteret for et selvmål, der gjorde det til 1-0 til Ajax.

Fem minutter før pausen kom Lasse Schöne så i fokus. Den danske landsholdsspiller spillede bolden til Hakim Ziyech i banens højre side.

Efter en kort dribletur sendte marokkaneren bolden i mål med et velplaceret spark fra kanten af feltet.

Det blev en af Schönes sidste aktioner på banen, da han blev skiftet ud fra anden halvlegs start. Det samme blev Kasper Dolberg med en lille halv time tilbage af opgøret.

I det 80. minut slog Dusan Tadic det sidste søm i Feyenoords kiste, da han med et hovedstød gjorde det til slutresultatet 3-0.

Nicolai Jørgensen blev skiftet ud med fem minutter tilbage af kampen.

Rasmus Nissen så ikke banen for Ajax, der med søndagens sejr holder trit med PSV, der lørdag vandt over Groningen, i toppen af tabellen.

/ritzau/