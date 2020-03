Det vil være mest optimalt kun at udskyde kvindernes fodbold-EM en uge, siger Danmarks landstræner.

Kvindernes fodbold-EM i England næste år er udskudt, så slutrunden ikke skal begynde 7. juli som planlagt, da det kolliderer med afslutningen på herrernes udskudte EM.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har ikke besluttet, hvornår kvindernes EM skal spilles i stedet, men Danmarks kvindelandstræner, Lars Søndergaard, håber, at man stadig kan afvikle EM-slutrunden næste sommer.

- Der et overlap på fire dage lige nu, så det vil være en naturlig løsning, hvis man rykker kvinde-EM i en uge. Umiddelbart har den løsning mindst konsekvens, da det kun handler om en uge.

- Det er også den løsning, jeg vil foretrække, når vi forhåbentlig har kvalificeret os. Det er altid ærgerligt, at to slutrunder ramler sammen, men i øjeblikket handler det om, hvad der er muligt.

- Hvis man skal skubbe vores slutrunde til 2022, er der lang tid til, selv om vi ikke kan gøre så meget ved det. Uefa har mange hensyn, der skal tages, siger landstræneren.

Selv hvis kvindernes slutrunde bliver skubbet en uge, kommer den formentlig til at stå en smule i skyggen af herrernes fodboldfest.

- Kvindefodbolden har behov for opmærksomhed, og derfor vil det have stor betydning, at kvindeslutrunderne bliver afviklet i år, hvor der ikke er seniorslutrunder på herresiden, siger Lars Søndergaard.

Hvis Uefa vælger at rykke kvinde-EM til sommeren 2022, får man andre problemer i stedet, påpeger landstræneren dog.

- Der skal afholdes VM i 2023, og der skal jo afholdes en lang VM-kvalifikation. Så når man får lappet nogle huller, åbner andre sig, siger han.

Det kommer ikke bag på ham, at Uefa har valgt at rykke herrernes slutrunde frem til næste år, selv om kvinderne altså også kommer til at betale en del af regningen.

- Jeg synes, Uefa har taget den mest logiske beslutning. Det er jo stadig uvist, hvornår vi får styr på coronavirusset, og vi ved jo, at klubholdene på herresiden har stor magt og gerne vil have færdigspillet deres turneringer. Og det skal de jo.

- Der er ekstremt mange penge på spil i professionel herrefodbold, og det mest naturlige var at skubbe herre-EM i et år, siger Lars Søndergaard.

Hans kontrakt med DBU løber til og med EM i 2021. Derfor kan en EM-flytning også få betydning for nordjyden.

- Helt ærligt har jeg ikke tænkt over min kontrakt. Jeg har det som Åge Hareide: Det der sker i øjeblikket er ikke en individuel ting.

- Der er mange som har det skidt, så sådan noget som min kontrakt er ikke vigtigt lige nu, siger Lars Søndergaard.

Hans landshold har spillet fem ud af ti EM-kvalifikationskampe og vundet dem alle. De kommende to kvalifikationskampe i april er udskudt.

/ritzau/