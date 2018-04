Kvindelandsholdets nye træner ser frem til endelig at spille om point i kvalifikationen til VM.

Viborg. Efter blandt andet en tur til USA samt Algarve Cup er det endelig alvor for landstræner Lars Søndergaard og kvindernes fodboldlandshold.

Mandag aften gælder det hjemmekampen i Viborg mod Ukraine i VM-kvalifikationen.

- Det går godt i jobbet, og jeg er tilfreds med de samlinger, vi har haft, men det er først, når det gælder point, at man for alvor kan se, hvor man står, siger Lars Søndergaard.

Han startede i jobbet ved årsskiftet og har brugt de seneste måneder på at vænne sig til overgangen fra klub- til landstrænerjob.

- Det er anderledes, fordi man ikke er sammen hele tiden, men til gengæld er intenst sammen, når man er sammen.

- De rolige perioder har jeg brugt på at gøre mig klog på spillerne ude i klubberne, og jeg har set ekstremt mange kvindekampe på flere planer for at få en god ballast, siger træneren.

Holdet skuffede resultatmæssigt, da det for en måned siden sluttede på tiendepladsen i Algarve Cup. Men det bekymrer ikke Søndergaard.

- Vi vil altid gerne vinde, men vi gik ikke 100 procent efter resultaterne, og vi tabte flere meget tætte kampe. Blandt andet mod Holland, som vi skabte mange chancer mod.

- Jeg fik set gode sekvenser på målsøgende spil og evne til at holde fast i bolden, så vi er godt på vej, siger Søndergaard.

Mandag klokken 18 gælder det så Ukraine, der torsdag vandt 3-0 ude over Kroatien.

Det bragte Ukraine op på syv point for tre kampe på andenpladsen, mens Sverige for fire kampe topper gruppe 4 med maksimale 12 point.

Det danske landshold blev taberdømt mod Sverige i den første kamp på grund af en konflikten mellem Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen, og med seks point for tre kampe er det ikke plads til fejltrin for Danmark.

- Det bliver en nøglekamp mod en ubehagelig modstander, som der ikke er scoret mod i år.

- Vi skal forsøge at sætte vores gode spil op mod et hold, der nok vil forsøge at ødelægge vores hensigter. Derfor skal vi have respekt for dem, men også tro på egne evner.

/ritzau/