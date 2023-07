Med mandagens sejr over AGF er FC Nordsjælland nyt tophold i Superligaen.

Og kort efter at sejren kom i hus, strøg FCKs storinvestor, Lars Seier, til tasterne, men ikke kun for at ønske Farum-klubben tillykke, selvom han indleder opslaget sådan.

»Tillykke til FCN med den første udebanesejr i 300 dage – før eller senere må DBU tage et opgør med den helt igennem unfair fordel FCN har i form af deres plastikbane,« skriver Lars Seier i et opslag på Facebook.

»Der er ikke nogen som helst rationel grund til, at Superligaen på dens nuværende niveau skal tillade kunststofbaner,« fortsætter han.

Lars Seier Christensen (th.) håber, at det snart er slut med kunstgræsbaner. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Trods mandagens kamp blev spillet på Ceres Arena i Aarhus, er det naturligvis Nordsjællands græstæppe – eller mangel på samme – på Right to Dream Park, som rigmanden kritiser.

FC Nordsjælland og Silkeborg har som de eneste to Superligaklubber kunstgræsbaner, men om otte år kan det være slut.

I april fik EU-Kommissionen nemlig opbakning fra EU-landene til et forbud mod brugen af gummigranulater i kunstgræsbaner.

Det karakteristiske sorte gummigranulat – der er lavet af opskårne bildæk – bidrager til spredning af mikroplast i naturen, og langt størstedelen af de 400 kunststofbaner i Danmark er med gummigranulat.

Men selvom Lars Seier mener, at kunstgræsbanerne giver en fordel, er han sikker på, at FC København kan klare opgaven.

»Denne sæson starter anderledes end de sidste par sæsoner med de mest fremtrædende hold i toppen fra start.«

»Jeg tror også, dette vil være toppen, når vi slutter – men i omvendt rækkefølge,« skriver han med et billede af Superligaens nuværende stilling hvor Nordsjælland, Midtjylland og FCK ligger på henholdsvis første-, anden- og tredjepladsen.