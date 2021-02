222.700.000 danske kroner.

Det var det massive beløb, som Lars Seier investerede i Parken Sport & Entertainment for godt to år siden.

22,5 procent af virksomheden ejer den kontroversielle rigmand, der i et interview med TV3 Sport siger, at det stadigvæk er en rationel investering.

Udtalelsen kommer på baggrund af et mareridtsår for selskabet, der driver FC København, Telia Parken og Lalandia, hvor de kunne fremvise et underskud på langt over 300 millioner kroner i 2020.

Oveni kommer en fyring af cheftræner Ståle Solbakken og fyringer til det meste af den sportslige stab, og senest måtte de lukke ned for det storsatsende e-sportshold North.

»Det var og er stadig en rationel investering, men det er klart, at den her coronasituation har sat os lidt bagud, fordi der er bare rigtig meget af det, vi laver, der er ramt. Men når vi er ovre det, er der ikke noget ændret i forretningscasen i PS&E.«

Lars Seier har ud over kaosåret i FC København været en skikkelse, der har været meget fremtrædende i debatten under pandemien. I et interview med B.T. udtrykte han sin tydelige frustration over den nuværende situation:

»Der er overdrevent hysteri omkring forskellige mutationer, og hvis vi nu skal holde lukket grundet diverse fantasitrusler – den britiske, den sydafrikanske, fortsæt selv – så kan jeg ikke se, hvordan vi kommer i gang igen.«

Og Lars Seier er da også godt klar over, at hans meninger skiller vandene.

»Jeg er godt klar over, at jeg skiller vandene blandt folk, der ikke kender mig personligt. Der er nogle, der afskyer synet af mig, men det har jeg fundet mig fuldstændig til ro med.«

Han beroliger dog FCK-fansene med, at han er gået ind i projektet for at hjælpe folk med at udleve deres drømme. Som FCK-fan skal man ifølge ham ikke været bekymret for, at han deler deres sorger og glæder på samme måde, som de selv gør.

Det ændrer dog ikke på, FCK-aktien er gået fra kurs 100 til kurs 70, men Lars Seier holder fast i, at det ikke er tallene på den korte bane, som er afgørende for hans fremtid i klubben.

»Selvfølgelig har det ikke været en god investering på den korte bane. Sådan er livet. Det afgørende for mig som investor er ikke et år eller to år. Jeg regner med at være en del af PS&E mange år endnu.«

Du kan se det fulde interview med Lars Seier i videoafspilleren i toppen af artiklen.