Esbjerg skal have styr på strukturen for at komme væk fra bunden. På sigt er top-6 målet, siger Lars Olsen.

Esbjerg skal i første omgang have styr på strukturen og samle point nok til at hive sig selv væk fra bunden i Superligaen, og på længere sigt skal mere poleret fodbold gøre Esbjerg til en fast bestanddel i ligaens bedste del.

Med disse ambitioner tiltrådte Lars Olsen mandag som cheftræner i Esbjerg, der har haft assistenten Claus Nørgaard som midlertidig træner siden fyringen af John Lammers 16. september.

Mandag formiddag stod Olsen første gang i spidsen for Esbjerg, der efter 14 spillerunder ligger næstsidst med ni point.

- I vores nuværende situation handler det om at hente point, og skal man det, skal basis og den defensive struktur være i orden. Dermed ikke sagt at vi bare skal forsvare og spille defensivt. Men basis skal være i orden, før man kan angribe.

- Holdet har heller ikke scoret så meget på det seneste, så det skal vi også tage fat på. Så spillet i begge felter har fokus nu og her, siger Lars Olsen.

Det er bare fem måneder siden, at Esbjerg sensationelt sikrede bronzemedaljer i Superligaen, og Olsen har på længere sigt ambitioner om at kigge opad i tabellen.

- Vi skal stabilisere os og gerne være en del af top-6 i hver eneste sæson. Det bliver man ikke ved kun at forsvare sig. Vi skal forsøge at spille bolden langs jorden frem ad banen.

- Det skal kombineres med en lang aflevering af og til. Dem er der intet i vejen med, bare der er adresse på. Det hele kommer fra en robust defensiv basis, lyder filosofien fra 58-årige Olsen.

De seneste otte år har han været landstræner for Færøerne, men 30. september annoncerede han sit stop.

Nu er det igen tid til at være klubtræner, som han var i Randers fra 2003 til 2007 samt i OB fra 2007 til 2010, hvor det blev til to sølvmedaljer.

- Sidst skulle jeg vænne mig fra at være klubtræner til landstræner, nu er det så omvendt. Jeg har fulgt Superligaen tæt, også på Færøerne, så jeg tænkte på Danmark, da jeg valgte at stoppe på Færøerne.

- Jeg blev ringet op af Jimmi Nagel (Esbjerg-sportschef, red.) for nogle uger siden, og da vi torsdag og fredag blev enige om betingelserne, gik det stærkt.

- Jeg kender ikke klubben så godt, men har en fornemmelse af truppens sammensætning. Nu skal vi løbende se på truppen og kontraktudløb og så tage det hen ad vejen, siger Olsen.

Allerede fredag venter en vital hjemmekamp mod Horsens, der ligger fem point foran Esbjerg på en 11.-plads.

- Det er en utrolig vigtig kamp. Det bliver et udskilningsløb, da tre klubber rykker ud, og det skulle helst ikke være Esbjerg, siger Olsen, hvis kontrakt løber til sommeren 2022.

/ritzau/