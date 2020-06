Lars Olsen er ærgerlig over at stoppe i Esbjerg, men mistillid fra spillertruppen gav ham ingen anden udvej.

Lars Olsen så ingen anden udvej end at stoppe i Esbjerg, efter at spillerne fortalte, at de havde mistet troen på hans metoder i kampen mod nedrykning.

Han fortæller, at spillertruppen gik til sportschef Jimmi Nagel Jacobsen og udtrykte manglende tillid til Olsen. Mandag fik Olsen besked om dette fra sportschefen.

- Spillerne fortalte Jimmi, at de havde mistet troen på, at det var med mig ved roret, at vi kunne redde livet i Superligaen.

- Spillerne har mistet troen på de knapper, jeg prøver at trykke på, så jeg ser ingen grund til at fortsætte samarbejdet. Jeg er selvfølgelig ærgerlig, for jeg har hele tiden haft troen på, at vi kunne klare den, siger Lars Olsen.

/ritzau/