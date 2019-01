Lars Larsen har sat Silkeborg på den anden ende. Købmandens udmelding om at han ikke afviser at ville købe byens fodboldklub har sendt flere fans i ekstase.

'Dine positive tilkendegivelser og den erklærede interesse har givet en helt fantastisk energi, optimisme og livskraft til alle røde hjerter - og Silkeborg, SIF, Lars Larsen og Jysk har så sandelig været talk of the town både i og uden for Søhøjlandet'.

Sådan skriver en gruppe inkarnerede fans, der kalder sig 'De rød-hvide gutter på den billige langside' i et læserbrev til Midtjyllands Avis.

Samme gruppe skrev den første opfordring til 'dynekongen', hvor de bad ham overveje at købe klubben.

En gruppe Silkeborg-fans, der kalder sig 'De rød-hvide gutter på den billige langside', har skrevet flere læserbreve til Lars Larsen i Midtjyllands Avis.

Og Michael Ravn, der er en del af fangruppen, forklarer til B.T. Sport, hvorfor de valgte at skrive til Lars Larsen gennem lokalavisen.

Først var det som følge af, at der kom en fondbørsmeddelelse fra klubben, hvori det lød, at i hvert fald dele af fodboldaktiviteterne skulle sælges.

»Det var en drøm, som vi har gået og diskuteret – selvfølgelig mere intensivt det sidste stykke tid, hvor klubben mere eller mindre blev sat til salg. Så tænkte vi, at hvis ikke man skyder på mål, scorer man i hvert fald ikke,« siger Michael Ravn og fortsætter:

»Vi tænkte, at vi ville sende et åbent brev i lokalavisen, så vi var sikre på, han ville læse det, hvor vi dybfølt spørger, om ikke han kan finde midlerne i hjertet og pengepungen til at redde Silkeborg IF,« siger Michael Ravn, der fortæller, at de i fangruppen ikke ville kunne bære, hvis Silkeborg IF kom i 'suspekte hænder'.

Lars Larsen er ejer og stifter af Jysk.

Det var 16. januar, at Lars Larsen, der i forvejen har aktier i Silkeborg IF, fortalte, at han ikke afviser at ville poste flere penge i klubben.

»Man skal ikke tro, at 'det rige svin' bare altid står klar med pengepungen, uanset hvad det drejer sig om. Sådan er det også i det her tilfælde. Men hvis fansene er klar til at bidrage, og resten af byen også bakker op med køb af eksempelvis 49 procent af aktierne, kan det da godt være, at jeg vil købe 51 procent,« sagde Lars Larsen.

Efterfølgende fortalte Silkeborgs direktør Kent Madsen, at tilbuddet vakte god stemning i det jyske, og at der ville blive holdt et møde med Lars Larsen om fremtiden.

I det nyeste læserbrev takker fangruppen så Lars Larsen.

Silkeborg IF spiller lige nu i 1. division.

For svaret og for at skabe glæde og håb i byen.

»Vi var ekstremt positivt overrasket over den respons. Vi var pludselig fyldt med håb og optimisme og tro på fremtiden. Det er vi ikke nødvendigvis vant til som Silkeborg-fans. Det har været nogle lange og tunge år,« siger Michael Ravn, der fortæller, hvordan der over det hele bliver talt om 'dynekongen' som potentiel ejer af Silkeborg-fodboldklubben. Nærmest uden undtagelse.



»Hele byen kogte fuldstændigt over. Alle snakker om Lars Larsen. Du kan ikke finde et kontor eller en skurvogn, hvor ikke scenariet bliver diskuteret. Det er stukket fuldstændig af, og det er bare helt fantastisk,« siger Michael Ravn:

»Det er vi enormt glade for, at det har haft den indflydelse, vi måske ikke engang i vores vildeste fantasi havde troet, det kunne udmunde i med en situation, hvor de faktisk holder møder og diskuterer, hvordan vi kommer videre. Vi kunne ikke forestille os et stærkere setup i vores elskede postnummer end vores fodboldklub med Larsen på toppen. Det virker som det ultimative setup, og det bliver spændende, hvor det ender.«

Lars Larsen får Den Berlingske Fonds Hæderspris 2018

Og nu er det altså bare at vente og se, hvad der sker med Silkeborg IF. Én ting er sikkert.

De mange fans er glade for Lars Larsen i Silkeborg, og i læserbrevet bliver han også rost til skyerne for at tænde en ild i de mange fans. Og 'fodre drømmen'.

»Han har erobret hele verden med sit imponerende forretningsimperium, og det, vi prøvede at tale til, var, om ikke det kunne være sjovt at gøre det samme med fodbolden. Fodbolden kan noget andet og noget mere, hvor man virkelig kan komme ind og påvirke historiebøgerne og statuerne, som vi skrev med et glimt i øjet,« siger Michael Ravn.

»Lars Larsen er en, man kun kan beundre for sine fantastiske præstationer i erhvervslivet. Vi ved, det er en mand, der om nogen kan finde ud af at drive en velsmurt forretning. Vi håber, han kan gøre det samme med Silkeborg IF,« siger Michael Ravn.

Silkeborg ligger i øjeblikket på en andenplads i Danmarks næstbedste række, 1. division.