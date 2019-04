Lars Larsen bliver ikke ny hovedaktionær i Silkeborg IF.

Det skriver klubben i en fondsbørsmeddelelse.

»Efter at have overvejet situationen grundigt, er jeg kommet frem til, at jeg af flere årsager ikke vil være den rigtige hovedaktionær i klubben,« siger Lars Larsen og fortsætter:

»Men jeg vil gerne være med til sammen med andre at bidrage til en markant styrkelse af klubben. Det kunne være som en betydelig aktionær og/eller med et forøget sponsorbidrag, men det kræver at områdets øvrige store virksomheder også vil bidrage i markant omfang,« siger han.

Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det var tilbage i januar, at Lars Larsen gav udtryk for, at han var villig til at spytte en god portion penge i Silkeborg-kassen.

»Man skal ikke tro, at »det rige svin« bare altid står klar med pengepungen, uanset hvad det drejer sig om. Sådan er det også i det her tilfælde. Men hvis fansene er klar til at bidrage, og resten af byen også bakker op med køb af eksempelvis 49 procent af aktierne, kan det da godt være, at jeg vil købe 51 procent,« sagde han dengang.

Sådan bliver det dog ikke, men det betyder ikke, at Kent Madsen ikke arbejder videre i den jyske klub.

Og der er da kommet flere henvendelser til klubben, der selv før jul meldte ud, at man ønsker at styrke videns- og kapitalgrundlaget.

»Det er overvejende udenlandske henvendelser, vi har fået. Dem er vi i gang med at følge op på, og vi vil naturligvis også følge op på tilsagnet om en markant forøgelse af sponsorbidraget fra Lars Larsen, såfremt andre også vil være med,« siger Silkeborgs administrerende direktør Kent Madsen til klubbens hjemmeside.

Han spår at det kan tage et års tid men understreger også, at klubbens økonomi lige nu er 'robust', og at de lige nu ikke har travlt.

Da Lars Larsen i første omgang meldte ud, at han var åben overfor at købe sig ind i den jyske klub, vakte det stor glæde blandt de mange fans. Så stor, at en gruppe skrev et læserbrev og takkede 'dynekongen' for den positive tilkendegivelse.

»Hele byen kogte fuldstændigt over. Alle snakker om Lars Larsen. Du kan ikke finde et kontor eller en skurvogn, hvor ikke scenariet bliver diskuteret. Det er stukket fuldstændig af, og det er bare helt fantastisk,« fortalte Michael Ravn til B.T..