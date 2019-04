Lars Larsen vil ikke være hovedaktionær i Silkeborg IF, men han vil gerne øge sin støtte til klubben.

Erhvervsmanden og dynekongen Lars Larsen vil ikke være hovedaktionær i selskabet bag fodboldklubben Silkeborg IF.

Det skriver klubben i en fondsbørsmeddelelse efter medieforlydender om det modsatte.

Lars Larsen, der ejer Jysk-koncernen, vil dog gerne på anden vis gerne øge sin støtte til 1. divisionsklubben.

- I de seneste måneder har flere medier skrevet om Jysk-købmand Lars Larsens interesse i at blive hovedaktionær i Silkeborg IF A/S.

- Det har ført til opklarende samtaler mellem Lars Larsen og selskabet, og samtalerne har ført til en foreløbig konklusion, idet Lars Larsen er kommet frem til, at han af flere årsager ikke vil være den rigtige hovedaktionær i klubben.

- Lars Larsen afviser dog ikke, at han vil være med i en konstruktion, der kan styrke selskabets kapitalgrundlag. Det kunne være som en betydelig aktionær og/eller med et forøget sponsorbidrag, men det kræver, at områdets øvrige store virksomheder også vil bidrage i et markant omfang, skriver klubben i fondsbørsmeddelelsen.

Silkeborgs hjemmebane er blandt andet sponsoreret af Jysk og bærer derfor navnet Jysk Park.

Før jul meldte Silkeborg ud, at klubben vil øge kapitalgrundlaget. Der er allerede flere henvendelser, men klubbens administrerende direktør, Kent Madsen, bebuder, at klubben ikke har travlt.

- Det er overvejende udenlandske henvendelser, vi har fået. Dem er vi i gang med at følge op på, og vi vil naturligvis også følge op på tilsagnet om en markant forøgelse af sponsorbidraget fra Lars Larsen, såfremt andre også vil være med.

- Vi har en robust økonomi og er ikke under pres for at finde en løsning på kort sigt, siger Kent Madsen.

/ritzau/