Folk er helt paffe over tv-udsendelse: 'Hvordan kan Peter Schmeichel få sig selv til det her?'

Folk er helt paffe over tv-udsendelse: 'Hvordan kan Peter Schmeichel få sig selv til det her?'

'Jeg er i chok over Asger Aamund - det er ærligt talt til at brække sig over'

'Jeg er i chok over Asger Aamund - det er ærligt talt til at brække sig over'

BTs Formel 1-korrespondent jubler over opturen: Go go go, K-Mag!