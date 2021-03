»Vi er blevet målt og vejet hele vores liv, men det har vi savnet, selvom de fleste måske synes, det er den del, der er ubehagelig.«

Sådan lyder det fra en glad Lars Jacobsen, der sammen med sin tidligere landsholdsmakker Daniel Agger onsdag blev præsenteret som en del af den nye trænerduo i 1. divisionsklubben HB Køge.

Men jobbet som assistenttræner betyder ikke, at 41-årige Lars Jacobsen stopper som tv-ekspert hos Discovery Networks, fortalte han på pressemødet, der foregik midt på Capelli Sport Stadion i Køge.

Det er fortsat et job, han er utrolig glad for, fortæller han til B.T.

HB Køges nye assistenttræner Lars Jacobsen sammen med Daniel Agger, der er den nye mand i spidsen for 1. divisionsklubben. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere HB Køges nye assistenttræner Lars Jacobsen sammen med Daniel Agger, der er den nye mand i spidsen for 1. divisionsklubben. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har været sindssygt glad for tv-jobbet. At kunne arbejde med fodbold. Det har været hele mit liv. Det er det, jeg kan. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan så meget andet. Det er jo frygten hos alle idrætsudøvere,« griner han.

»Jeg vidste, da jeg gik i gang med sin træneruddannelse for et år siden, at hvis jeg ikke gjorde det nu, ville det ikke være muligt. Man kan ikke være væk for lang tid. Men jeg har været rigtig glad for tv-delen, fordi jeg bilder mig selv ind, at jeg kan bruge det i forhold til ledelse og kommunikation, som bare bliver mere og mere vigtig. Det ved I jo selv.«

Han mener derfor, at han gennem sit arbejde som ekspert på tv-kanalen nu er bedre rustet til at stå i spotlyset. Et spotlys, han kommer som udgangspunkt kommer til at stå i i HB Køge de næste tre år med Daniel Agger ved siden af sig i cheftrænerstolen.

»I prøver at stikke lidt knive ind hist og pist, og sådan skal det være. Men der føler jeg mig godt klædt på. Jeg er glad for de fem år, jeg har haft på Discovery. Jeg kommer til at fortsætte, men det er fuld tid her, så det er i respekt for det job,« slår han fast.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

På pressemødet afslørede de gamle landsholdsmakkere også, at de har gået og ledt efter et projekt sammen.

En plan, de allerede startede på for flere år siden.

Det skyldes i høj grad, at de savner det sus og det pres, der følger med, når man enten er spiller eller træner. Det savn har Lars Jacobsen i den grad også mærket, når han har stået på diverse fodboldstadions og ageret ekspert.

»Jeg kan godt mærke, at det er meget, meget nemt at kloge sig på bagkant. Det er noget andet, når man står dernede. Jeg savner ekstraordinært meget det, der er på spil som spiller eller træner. Der er kontant afregning. Når man er ude og kommentere en fodboldkamp, kan det godt være, man kvajer sig, men så er man videre. Der er noget helt andet på spil som spiller eller leder. Det har jeg savnet i min hverdag. Og det får jeg nu.«

Lars Jacobsen stoppede sin aktive fodboldkarriere i 2016 og står noteret for 81 A-landskampe.

Han nåede blandt andet forbi klubber som OB, Hamburg, FC København, Everton, West Ham og Guingamp.