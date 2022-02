OBs hyldest af klublegenden Lars Høgh er for alvor kommet i modvind.

OB fik allerede tidligt tirsdag kritik for 'kun' at donere en del af overskuddet for en Lars Høgh-hyldesttrøje til kræftforskning.

Og nu langer den afdøde målmandshelts familie også ud efter OB.

I en udtalelse til B.T skriver familien Høgh, at man ikke har givet tilladelse til, at OB skulle tjene penge på en Lars Høgh-trøje.

Lars Høgh udgiver bogen Der er antal på alt ved en bogreception hos forlaget Lindhardt og Ringhof i København, tirsdag den 16. november 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi i familien blev for nylig af OB gjort opmærksomme på, at de er i gang med at producere en såkaldt legendetrøje. Det er ikke en beslutning, vi som familie har været involveret i eller på nogen måde har givet vores opbakning til.«

»Det er ikke i familiens ånd, at OB skal tjene penge på velgørenhed, der udspringer af Lars’ sygdom,« skriver familien.

Lars Høghs efterladte fremhæver desuden, at OB i de sidste mange år havde lagt Lars Høgh på is – efter at han og klubben ikke kunne blive enige om et samarbejde omkring målmandstræner-gerningen.

»Vi undrer os over, at OB på denne måde bruger vores fars og mands navn kommercielt til at tjene penge uden vores tilsagn. Især set i lyset af at klubbens interesse for og anerkendelse af ham har været totalt fraværende i de sidste mange år.«

Er det problematisk, hvis OB tjener penge på Lars Høgh-legendetrøjen, som også har til formål at samle penge ind til kræftforskning?

»Havde OB villet, kunne de passende have lavet denne legendetrøje for længst eller at have hyldet ham på anden måde, mens han var i live,« lyder det fra Høgh-familien.

»Når det er sagt, så ønsker vi og arrangørerne af NU Festival (et velgørenhedsarrangement stiftet i 2021 af blandt andre Lars Høgh, red.) at samle så mange penge ind til kræftforskning som muligt, og derfor er alle donationer selvfølgelig velkomne. Men NU Festival er en selvstændig forening, som ikke samarbejder med OB.«



»Familien ønsker ikke at stille op til yderligere kommentarer. Vi er stadig i stor sorg, og det eneste vi ønsker er ro om hans minde.«

B.T. har været i kontakt med OB, der oplyser, at direktør Enrico Augustinus ikke ønsker at stille op til interview om sagen. OB oplyser dog, at der har været dialog med familien Høgh omkring legendetrøjen.