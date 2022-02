»Han plejede at sige noget til mig, jeg ikke altid forstod, da jeg var yngre.«

Sådan fortæller Kasper Schmeichel i et interview med Daily Mail.

Ordene, han taler om, kom fra en helt særlig person, som han lærte at kende allerede som barn. Målmandslegenden Lars Høgh, der både var hans ven men også målmandstræner for det danske landshold.

»Han plejede at sige, at der er antal på alt i livet. Et antal på hvor mange gange du står op, trækker vejret, hvor mange gange du går på banen, hvor mange gange du spiller,« fortæller Kasper Schmeichel.

»Den dag han fortalte mig, han var blevet ramt af kræft, ramte det mig virkelig. At antallet bliver kortere for os alle. Der fik jeg det virkelig sådan: 'nu forstår jeg det',« siger den danske målvogter.

Lars Høgh blev ramt af kræft i bugspytkirtlen i august 2018. OB-legenden gennemgik både en operation, fik behandling og kæmpede bravt. Han vendte tilbage til sit job i både Brøndby og på landsholdet, ligesom han også nåede at opleve landsholdets fremragende præstationer ved EM i sommer.

I efteråret 2021 delte han dog selv den triste besked, han havde fået fra sin læge – de talte nu kun måneder og ikke år, fortalte Lars Høgh, der døde den 8. december sidste år, 62 år gammel.

Og de ord han gav til Kasper Schmeichel siden han var helt ung har virkelig sat sig fast hos den danske landsholdsstjerne.

»Jeg er virkelig begyndt at leve efter det nu. Det har ændret mig. At have haft nogle af de oplevelser, jeg har haft i løbet af mit liv gør, du finder ud af, du ikke er udødelig. Hver dag kan være din sidste. Så sørg for at nyde det,« siger Schmeichel med henvisning til den tragiske ulykke, han var vidne til i 2018.

Her styrtede en helikopter ned foran King Power Stadium efter en af Leicesters kampe, og ombord var blandt andre klubbens ejer Vichai Srivaddhanaprabha. Han og de andre passagerer omkom i styrtet, og dengang var Kasper Schmeichel den første på stedet.

Han løb gennem stadiongangene og kom meget tæt på den forulykkede helikopter. Her blev han holdt tilbage af en sikkerhedsvagt og en betjent.

»Det er billeder, der vil blive hos en altid. Jeg var ikke den eneste, der var der. Det er noget, vi må leve med,« sagde Schmeichel efterfølgende om den frygtelige og tragiske episode, inden han også satte ord på Leicester-ejeren, som han havde et godt forhold til.

»Jeg havde ikke det liv, jeg har i dag, hvis ikke det havde været for ham. Jeg havde ikke de oplevelser, det fodboldliv, det personlige liv. Det er helt sikkert. Han har passet på mig fra første dag, han mødte mig. Der var ikke noget, han ikke ville gøre for mig. Jeg følte mig velkommen. Han ville gøre alt for at hjælpe, uanset hvilket problem det handlede om.«