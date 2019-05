Ni måneder efter Lars Høgh blev ramt af kræft i bugspytkirtlen, har han nået et stort mål.

Faktisk det største, siden han fik konstateret sygdommen.

For den 60-årige legende var mandag tilbage et af de steder, han holder rigtig meget af - landsholdslejren.

»Den helt store målsætning var at komme tilbage til landsholdet. Jeg har kunnet være on og off i Brøndby, hvor jeg har været på og fundet ud af, hvor jeg var,« siger Lars Høgh til TV 2 Sport.

Lars Høgh var mandag tilbage som målmandstræner for landsholdet efter et kræftforløb. Foto: THOMAS SJØRUP Vis mere Lars Høgh var mandag tilbage som målmandstræner for landsholdet efter et kræftforløb. Foto: THOMAS SJØRUP

»Målsætningen, som jeg selv havde sat, var, at jeg skulle prøve at komme tilbage med landsholdet. Det var et halvt år siden, at jeg blev opereret, og så stod jeg der i går. Det var en fin dag,« siger Lars Høgh.

Han blev modtaget af glade spillere, og han var da også selv meget glad for at være tilbage. Han fortæller også, at han har det godt og er i rigtig god form.

»Nu skal jeg tilbage til en almindelige hverdag og nå så tæt på det, jeg havde inden. Umiddelbart virker det rigtigt, og jeg laver noget, jeg godt kan lide. Men jeg vil selvfølgelig se tiden an,« siger Lars Høgh til TV 2 Sport.

Det var den 17. august, at Brøndby IF meddelte, at Lars Høgh var blevet ramt af kræft og var startet i behandling.

Derfor ville han være væk fra træningsbanen i noget tid, lød det. I starten af november 2018 var målmandstræneren med i 'Go' aften Danmark' på TV2, hvor han for første gang talte om sygdommen.

»Først og fremmest var vi jo i chok hele familien, da vi fik det at vide. Men jeg er udstyret med et godt sind. Enhver situation har en mørk og en lys side, og jeg ser rigtig meget på den lyse side. Jeg var ikke bange for at dø eller at skulle igennem det, der skal til for, at jeg kan blive rask,« fortalte Lars Høgh der efterfølgende blev opereret med succes - en operation, der tog otte timer.

Lars Høgh har været tilknyttet Brøndby IF som målmandscoach siden 2016.

Det er ikke første gang, at Lars Høgh er en del af Brøndby-familien, da han i perioden 2007 til 2012 ligeledes var målmandscoach for Brøndby IF.

I sin aktive karriere spillede Lars Høgh for OB, og den 17. februar i år blev han hyldet på Fyn i forbindelse med 25-års jubilæet for 'Miraklet i Madrid'.

Her fik Lars Høgh sin egen mur med to graffitimalerier, og inden den store hyldest fortalte han til B.T., at han havde det godt og var klar til at vende tilbage til Brøndby to måneder før tid.

»Jeg er egentlig dér, hvor man næsten ikke turde håbe på at være, da jeg fik den første besked fra lægerne. Det er gået langt over forventningen,« fortalte Lars Høgh.

I disse dage træner han med landsholdet i Brøndby, inden turen går til Helsingør og Marienlyst - hvor holdet plejer at træne - som optakt til EM-kvalifikationskampene mod Irland og Georgien, der spilles den 7. og 10. juni.